La Flotilla que es dirigeix a Gaza denuncia una "operació intimidatòria" per part d’Israel
La Moncloa torna a demanar a l’expedició que desisteixi i diu que el vaixell de l’Armada no entrarà a la zona d’exclusió
La Global Sumud Flotilla va denunciar aquest dimecres una "operació intimidatòria" per part d’Israel en aigües internacionals quan un vaixell de guerra israeliana ha envoltat "de forma agressiva" aquesta matinada una de les seues principals embarcacions.
Les comunicacions a bord, incloses les transmissions de circuit tancat, van quedar "deshabilitades de manera remota" i el capità es va veure obligat a realitzar "una brusca maniobra evasiva per evitar una col·lisió frontal", va detallar l’organització en un comunicat.
Segons la Flotilla, el mateix vaixell va realitzar una operació similar contra un altre dels vaixells, Sirius, el que va considerar "maniobres temeràries i intimidatòries" que van posar "en greu risc a les persones participants". "Interferir en el nostre pas és il·legal, i qualsevol atac o intercepció constitueix un crim de guerra", va denunciar la Flotilla.
L’expedició humanitària, que navega a la Mediterrània cap a Gaza per trencar el bloqueig israelià, va retreure que Espanya hagi "renunciat a exercir" la responsabilitat de protecció amb la fragata Furor, després que aquest dimarts Madrid els demanés abandonar la missió i no superar la zona d’exclusió marcada per Israel en aigües internacionals de 120 milles nàutiques (193 quilòmetres).
El Govern espanyol els va notificar aquest dimarts que el vaixell, que havia enviat com a suport, "no podrà entrar a la zona d’exclusió establerta per l’Exèrcit israelià ja que fer-ho posaria en risc la integritat física de la seua tripulació i de la pròpia flotilla". "Acceptar com a normal aquesta amenaça d’assalt a una acció pacífica i humanitària equival a avalar la impunitat d’Israel i silenciar la denúncia del genocidi", va valorar la Flotilla. Malgrat l’incident d’aquesta matinada i a què els vaixells d’Espanya i d’Itàlia no acompanyaran la flotilla a la zona d’exclusió definida per Israel, la missió va assegurar aquest dimecres que continua "el seu rumb amb determinació" per "obrir un corredor humanitari".
La Global Sumud Flotilla (GSF) va partir a començaments de setembre des de costes espanyoles i es va unir a embarcacions des de Tunis, Itàlia i Grècia fins conformar la missió marítima humanitària més àmplia organitzada fins el moment amb més de quaranta vaixells i 500 voluntaris. En paral·lel a la Flotilla Sumud, el vaixell 'Conscience' –que el mes de maig passat va ser atacat amb drons en aigües de Malta– va salpar aquest dimarts des del port italià d’Otranto cap a Gaza, per unir-se a altres vuit vaixells que van sortir dissabte de la Flotilla de la Llibertat, que des de 2008 ha impulsat una desena de missions per a Gaza.