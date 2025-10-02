POLÍTICA
Tancament parcial del Govern dels EUA i 750.000 funcionaris suspesos
Republicans i demòcrates xoquen al Senat sobre la despesa en sanitat. Queden suspesos serveis públics no essencials i el sou de milers de treballadors
La falta d’enteniment al Senat dels Estats Units per aconseguir un acord sobre els pressupostos ha provocat l’entrada en vigor del tancament del Govern federal des de la matinada d’ahir. Les propostes pressupostàries presentades ahir per republicans i demòcrates van tornar a fracassar. Ambdós partits tenien fins a l’última hora del 30 de setembre, quan acabava l’any fiscal, per aprovar uns fons que permetessin continuar funcionant plenament a les agències de l’Executiu, però la formació liderada per Donald Trump només va aconseguir dos dels set vots demòcrates que necessitaven al Senat.
La principal disputa en les negociacions va ser la despesa en sanitat. demòcrates demanaven de mantenir els subsidis del programa de salut Obamacare –com es coneix la Llei de Cures de Salut a Baix Cost–, al contrari que els republicans, que continuen amb el seu pla de retallada de despesa i van responsabilitzar l’oposició per les seues “forassenyades exigències polítiques”.
Trump va amenaçar dimarts els demòcrates de portar a terme accions “irreversibles” durant el tancament, com “retallar un gran número de persones i programes”, en cas que no donin suport al projecte provisional que mantindria el finançament actual fins al novembre.
El tancament suposa la suspensió dels serveis públics no essencials i de prop de 750.000 empleats federals. Així mateix, els treballadors essencials –com personal de Seguretat Nacional– continuaran treballant sense sou, mentre que el departament d’Educació va anunciar que suspendrà temporalment la majoria del seu personal durant el tancament.
La durada d’aquesta situació dependrà de les negociacions entre tots dos partits, que de moment continuen culpabilitzant-se mútuament. Des del 1981 hi han hagut 14 tancaments als Estats Units, i el més llarg de la història del país –i també l’últim– es va produir entre 2018 i 2019, quan el finançament es va interrompre durant 35 dies.
D’altra banda, Trump va anunciar que és a prop d’un acord amb la Universitat de Harvard –a qui va congelar els fons–, que hauria d’abonar uns 500 milions de dòlars.