EUROPA
Putin adverteix que respondrà a la “insensata” militarització europea
Replica a Trump que Rússia no és un “tigre de paper” i enumera els seus assoliments al front. Polònia denuncia nous incidents amb vaixells russos al seu territori
El president de Rússia, Vladímir Putin, va assegurar ahir que la resposta russa a la militarització d’Europa, si aquesta realment passa, no es farà esperar.
“Crec que ningú no dubta que la resposta de Rússia no es farà esperar”, va dir Putin a l’intervenir al Club de Debat Valdai que té lloc al balneari de Sotxi (mar Negre).
El cap del Kremlin va assegurar que Moscou segueix “de prop la creixent militarització d’Europa” per entendre si es tracta “només de paraules” o de fets concrets que comportaran “contramesures”.
A més, va respondre al seu homòleg nord-americà, Donald Trump, que Rússia no és un “tigre de paper”, ja que avança en tota la línia del front malgrat l’ajuda de països de l’OTAN a Ucraïna.
Paral·lelament, els líders de la Unió Europea (UE) i d’una altra vintena de països del continent van provar d’enviar ahir un missatge d’unitat entorn d’Ucraïna assenyalant Moscou com a enemic comú, i malgrat que Hongria continua bloquejant el procés d’adhesió de Kíiv al club comunitari.
En una cimera celebrada a Copenhaguen (Dinamarca), els caps d’Estat i de Govern dels 47 integrants de la Comunitat Política Europea (CPE) van abordar un ampli elenc de temes que anaven des de la guerra “híbrida” de Moscou i el rearmament de la UE fins a la lluita contra el narcotràfic i la mitigació de riscos climàtics.
Aquest fòrum és una espècie de versió estesa de la Unió Europea a l’incloure l’exmembre Regne Unit i països balcànics i de l’est, com Ucraïna, que es troben en diferents etapes d’un procés d’adhesió a la Unió.
Durant la cimera, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va avisar els líders europeus que les incursions de drons i caces russos a l’espai aeri de països com Polònia o Romania poden repetir-se en “qualsevol part” d’Europa, incloses les regions del sud i l’oest.
Ahir mateix, el primer ministre polonès, Donald Tusk, va denunciar un últim “incident” que, en aquesta ocasió, va involucrar vaixells russos a prop del port de Szczecin, un dels més importants del mar Bàltic.