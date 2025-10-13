POLÍTICA
La crispació entre els partits marca la celebració del 12-O
Esbroncades a Sánchez, que Ayuso acusa d’alimentar l’odi per publicar un vídeo sense la bandera espanyola. Absència d’Abascal a la llotja d’autoritats
La crispació política va protagonitzar ahir la desfilada de les forces armades amb motiu de la celebració del 12 d’octubre, en un acte presidit pels reis, al costat de la infanta Sofia i la princesa Elionor. Es van poder escoltar els habituals xiulets i esbroncades a l’arribada del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, amb algunes absències com la del líder de Vox, Santiago Abascal, que va seguir l’esdeveniment des del carrer a l’assenyalar que només coincidirà amb el Govern al Congrés. Sí que es va referir a Sánchez per qualificar-lo d’“indecent, corrupte i traïdor”. Sis presidents autonòmics van ser absents. A l’habitual del lehendakari basc, Imanol Pradales, es van unir les absències dels presidents de les Canàries, Fernando Clavijo, i de la Rioja, Gonzalo Capellán. També van excusar la seua presència la presidenta de les Balears, Marga Prohens; el del País Valencià, Carlos Mazón, i el de Múrcia, Fernando López Miras, per la dana Alice. Sí que hi va ser el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va reivindicar el reconeixement de la pluralitat i la diversitat d’Espanya.
No van faltar les crítiques de la presidenta madrilenya, Isabel Ayuso, que va acusar Sánchez d’alimentar “la guerra de trinxeres i d’odis” per l’absència de la bandera espanyola al vídeo que el president va publicar a les xarxes per felicitar aquesta festivitat. Per la seua part, el líder del PP va aprofitar per respondre a l’“Ànim, Alberto” que li va dirigir el dirigent socialista al Congrés. “Estic animat perquè la meua parella no està al jutjat, la meua germana tampoc i el meu número dos no és a la presó”, va asseverar Feijóo.
A Vitòria, hi va haver disturbis per una concentració de Falange Espanyola, amb almenys 19 detinguts i una vintena d’ertzaines ferits. A més, dos activistes van ser detinguts al llançar pintura roja sobre el quadre Primer homenaje a Cristóbal Colón, de José Garnelo, al Museu Naval de Madrid.