PRÒXIM
Israel redueix a la meitat l’entrada de camions d’ajuda a Gaza
Pel retard de Hamas en l’entrega d’ostatges morts, fins ara quatre. Almenys sis víctimes mortals en diversos punts de la Franja malgrat l’alto el foc
El Govern d’Israel només permetrà l’ingrés a la Franja de Gaza de la meitat dels camions humanitaris acordats –de 600 a 300– en virtut de l’acord d’alto el foc, segons va informar l’ONU. La decisió es deu que Hamas només ha entregat 4 dels 28 cadàvers dels ostatges morts que tenia en el seu poder –que ja han estat identificats–, per la qual cosa està incomplint els terminis segons les autoritats israelians, que per la seua part van entregar 45 cossos de presoners palestins. Tanmateix, la milícia islamista va comunicar als països mediadors que té previst entregar avui quatre cadàvers més.
A més de la reducció dels camions que podran passar, l’Executiu de Benjamin Netanyahu va ajornar –suposadament fins avui– l’obertura de l’encreuament de Rafah, que connecta Gaza amb Egipte, després que les autoritats del país africà acordessin el desplegament de més de 100 efectius –coordinadors, administradors i personal de seguretat– amb l’Autoritat Nacional Palestina.
Malgrat l’acord d’alto el foc, les autoritats gazianes van informar ahir de la mort de sis persones en diverses zones de l’enclavament per foc israelià, que eleven a 67.913 els morts per l’ofensiva de l’Exèrcit hebreu, que va defensar que les persones mortes haurien traspassat la “línia groga” de la retirada de les tropes.
Futur a Gaza
Paral·lelament, Nacions Unides estima en 70.000 milions de dòlars el capital necessari per a la reconstrucció de la Franja de Gaza, dels quals 20.000 s’haurien d’invertir en els propers tres anys per fer-la viable.
Mentrestant, el president dels EUA, Donald Trump, va evitar parlar sobre un Estat palestí hores després de la cimera de pau a Egipte. “A molta gent li agrada la solució d’un sol Estat. A algunes persones els agrada la solució de dos Estats. Ja ho veurem”, va dir.