Trump amenaça Espanya amb aranzels per la despesa en Defensa

Assegura que Sánchez està sent “irrespectuós” amb l’OTAN

Donald Trump. - EUROPA PRESS

REDACCIÓ

El president dels EUA, Donald Trump, va amenaçar ahir Espanya amb represàlies comercials per ser l’únic membre de l’OTAN que no s’ha compromès a gastar el 5% del seu PIB en defensa. Així ho va dir durant una trobada amb el president argentí, Javier Milei, a la Casa Blanca.

Segons Trump, el Govern de Pedro Sánchez és “increïblement irrespectuós” amb l’Aliança. “Tots els altres països de l’OTAN ho han assolit, i a Espanya li està anant molt bé a costa nostra”, va afirmar el mandatari nord-americà, que va insistir que està “molt disgustat”.

Durant la cimera de dilluns a Egipte per la pau a Gaza, Trump va mantenir una salutació cordial amb Sánchez, que li va estrènyer la mà de forma amistosa. Tanmateix, durant els agraïments a tots els líders que van acudir a la cerimònia, va interpel·lar el cap de l’Executiu espanyol instant-lo a treballar en l’augment de despesa militar. Dies abans, Trump ja havia proposat l’expulsió d’Espanya de l’Aliança Atlàntica.

Suport a Milei

Paral·lelament, el president nord-americà va condicionar l’ajuda dels Estats Units a l’Argentina als resultats de les eleccions del 26 d’octubre i va afirmar que una victòria de Milei seria “molt important”. “Ha fet un treball extraordinari. Dono suport a Milei perquè comparteixo la seua filosofia”, va declarar Trump en el marc de la reunió amb el líder argentí per tancar els detalls de l’auxili financer a través de la línia swap de divises per valor de 20.000 milions de dòlars.

