EUA
Trump amenaça Espanya amb aranzels per la despesa en Defensa
Assegura que Sánchez està sent “irrespectuós” amb l’OTAN
El president dels EUA, Donald Trump, va amenaçar ahir Espanya amb represàlies comercials per ser l’únic membre de l’OTAN que no s’ha compromès a gastar el 5% del seu PIB en defensa. Així ho va dir durant una trobada amb el president argentí, Javier Milei, a la Casa Blanca.
Segons Trump, el Govern de Pedro Sánchez és “increïblement irrespectuós” amb l’Aliança. “Tots els altres països de l’OTAN ho han assolit, i a Espanya li està anant molt bé a costa nostra”, va afirmar el mandatari nord-americà, que va insistir que està “molt disgustat”.
Durant la cimera de dilluns a Egipte per la pau a Gaza, Trump va mantenir una salutació cordial amb Sánchez, que li va estrènyer la mà de forma amistosa. Tanmateix, durant els agraïments a tots els líders que van acudir a la cerimònia, va interpel·lar el cap de l’Executiu espanyol instant-lo a treballar en l’augment de despesa militar. Dies abans, Trump ja havia proposat l’expulsió d’Espanya de l’Aliança Atlàntica.
Suport a Milei
Paral·lelament, el president nord-americà va condicionar l’ajuda dels Estats Units a l’Argentina als resultats de les eleccions del 26 d’octubre i va afirmar que una victòria de Milei seria “molt important”. “Ha fet un treball extraordinari. Dono suport a Milei perquè comparteixo la seua filosofia”, va declarar Trump en el marc de la reunió amb el líder argentí per tancar els detalls de l’auxili financer a través de la línia swap de divises per valor de 20.000 milions de dòlars.