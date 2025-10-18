PRÒXIM
Més de mil palestins han mort a mans d’israelians a Cisjordània des del 7-O
Hamas demana “donar seguiment” al pacte
Més d’un miler de palestins, entre els 213 menors d’edat, han mort a Cisjordània per accions violentes atribuïdes a les Forces de Defensa d’Israel (FDI) o a colons radicals des del 7 d’octubre de 2023, data dels atemptats perpetrats per Hamas, segons un recompte de Nacions Unides.
La dada ja representa el 43 per cent de tots els palestins morts en les últimes dos dècades a Cisjordània i evidencia una escalada violenta que ja havia començat abans fins i tot dels esmentats atacs. En concret, l’oficina de l’ONU per als Drets Humans té registrades 1.001 víctimes.
D’altra banda, un total de 59 israelians han mort per atemptats atribuïts a palestins o enfrontaments violents a Cisjordània i Israel durant aquest mateix període. Almenys 22 d’aquests morts han estat identificats com membres de les forces israelianes, mentre que la llista també inclou cinc menors.
Mentrestant, el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) va reclamar ahir als mediadors de l’acord assolit la setmana passada amb Israel sobre la Franja de Gaza que “donin seguiment a l’aplicació de la resta de clàusules de l’acord”, especialment pel que fa a l’entrada d’ajuda humanitària, i va demanar formar un comitè per a la gestió dels assumptes de l’enclavament palestí.
Per la seua part, l’Exèrcit d’Israel senyalitzarà la “línia groga” a Gaza, el lloc al qual els seus soldats es van replegar per les estipulacions de l’alto el foc a la Franja, després d’una setmana en què les tropes han abatut nombrosos gazians suposadament per creuar-la, segons un comunicat del ministre de Defensa, Israel Katz.