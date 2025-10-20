CONFLICTE
Israel suspèn l’entrada d’ajuda a Gaza i acusa Hamas de trencar l’alto el foc
Netanyahu ordena nous atacs després d’una suposada agressió als seus soldats a Rafah. El moviment islamista culpa el país hebreu d’haver incomplert la treva i l’ONU tem que torni la fam
Les autoritats israelianes van suspendre ahir a la tarda l’entrada d’ajuda humanitària “fins a nova ordre” en represàlia per l’escalada d’aquest diumenge, després d’acusar les milícies del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) de trencar l’alto el foc. Fonts oficials israelianes van explicar que “d’acord amb les directrius polítiques s’ha interromput la transferència d’ajuda humanitària a la Franja de Gaza fins a nova ordre, després de la flagrant violació de l’acord per part de Hamas”. Concretament, l’Exèrcit va denunciar un atac de milicians palestins contra una unitat d’enginyers i un reforç d’infanteria a Rafah, primer amb l’impacte d’un míssil antitancs contra una excavadora militar i després amb trets contra les unitats de suport, sense que hi hagi constància de víctimes.
Per la seua part, fonts de Hamas van indicar en un primer moment que l’incident semblava tractar-se d’un atac contra una milícia finançada per Israel i que no anava dirigit als militars israelians. Tanmateix, més tard van fer un segon comunicat en què van precisar que ara per ara és impossible saber el que ha passat ja que els contactes amb les seues unitats a Rafah estan trencats des de l’entrada de l’Exèrcit israelià a la ciutat, el maig del 2024. Així mateix, Hamas va denunciar que és Israel qui ha violat l’alto el foc de manera constant durant la primera setmana de l’entrada en vigor a través d’atacs contra la població civil, la imposició de restriccions a l’ajuda humanitària o tortures a presoners palestins abans del seu alliberament i va reafirmar el compromís a complir l’acord de pau.
En resposta al suposat atac, Israel va llançar una nova onada d’atacs aeris. “Les Forces de Defensa d’Israel, liderades pel Comandament Sud, han iniciat una onada d’atacs contra objectius terroristes de Hamas al sud de la Franja de Gaza, després d’una violació de l’acord d’alto el foc ocorreguda el dia d’avui”, va informar l’Exèrcit. Les autoritats gazianes van informar d’almenys 15 civils palestins morts en atacs israelians en les últimes hores.
Des de l’Agència de Nacions Unides per als Refugiats Palestins al Pròxim Orient (UNRWA), van alertar que “el tancament fronterer tindrà greus repercussions en tots els sectors, en particular en l’àmbit sanitari”. “Temem una recaiguda en la fam després de la decisió d’Israel d’aturar l’entrada d’ajuda”, va afirmar un portaveu de l’UNRWA.
Aplicaran mètodes antiterroristes contra el crim en zones àrabs
El Govern israelià va aprovar ahir una proposició de llei que permet designar com a organització antiterrorista les organitzacions criminals que suposin una amenaça per a l’Estat i per tant se’ls podrà aplicar la metodologia antiterrorista. El text de la norma esmenta expressament les organitzacions criminals amb presència a les zones de majoria àrab d’Israel. Per a la seua declaració com a terrorista, una organització criminal ha de complir un d’aquests quatre criteris: fer ús sistemàtic d’armes de foc; funcionar de forma organitzada per amenaçar les institucions públiques, càrrecs públics o càrrecs electes; ús reiterat de la coacció i l’extorsió contra la població o col·laborar amb una organització terrorista. Gairebé 200 membres de la comunitat àrab israeliana han mort en incidents violents, la majoria relacionats amb les activitats mafioses, des de principis d’any.