Quatre lladres roben al Louvre un tresor de joies napoleòniques
Dos van accedir a una galeria del primer pis amb el muntacàrregues d’un camió i van fugir en 7 minuts. Durant la fuga van perdre una corona amb 1.350 diamants
Una banda de quatre lladres, professionals malgrat que no tant com per no perdre durant la fugida una corona amb més de 1.300 diamants, va perpetrar ahir un audaç assalt al museu del Louvre de París en el qual, a plena llum del dia (eren les 9.30 hores), van robar en només set minuts un conjunt de vuit joies “d’un valor patrimonial i històric incalculable”, segons van confirmar els ministres francesos de l’Interior, Laurent Núñez, i de Cultura, Rachida Dati.
El museu amb més visitants del món, 8,7 milions l’any passat, va haver de romandre tancat tot el dia per facilitar el treball de la Gendarmeria.
Segons va explicar la fiscal encarregada del cas, Laure Beccuau, el comando va arribar pel flanc sud del museu, el que dona al riu Sena, en dos motos i en un camió amb un muntacàrregues amb què van pujar al primer pis, on es troba la galeria Apol·lo. Dos d’ells van entrar després d’obrir una bretxa al vidre d’una finestra amb discos de tall, amb els quals després van fracturar dos vitrines, una coneguda com la dels diamants i una altra amb joies del Segon Imperi. Van fugir amb el botí en les motos i van abandonar el camió.
Els lladres es van emportar una diadema, un collar de safirs i una arracada de les reines Maria Amèlia i Hortènsia; un collar i dos arracades de maragdes de la reina Maria Lluïsa i dos fermalls i una diadema de l’emperadriu Eugènia. En la fugida van perdre la corona de l’emperadriu Eugènia de Montijo, l’esposa granadina de Napoleó III (1852-1870), que porta 1.354 diamants i 56 maragdes.
Aquestes joies tenen “un valor patrimonial i històric incalculable”, va destacar Núñez, qui va confiar a trobar “molt ràpidament” els autors “i sobretot” el botí. Dati va destacar que van ser “professionals” que van actuar sense violència, per la qual cosa no hi va haver ferits, i també que l’evacuació dels visitants del museu per part dels empleats es va fer igualment amb “professionalitat”.