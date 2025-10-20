EUA
Trump respon a les protestes amb un vídeo en què tira excrements als manifestants
El president dels Estats Units, Donald Trump, va reaccionar ahir a les multitudinàries protestes que dissabte van omplir els carrers amb milions de persones en tota la geografia nord-americana amb un vídeo fet amb intel·ligència artificial en el que apareix amb una corona i pilotant un avió de guerra anomenat Rei Trump que bombardeja excrements sobre persones que es manifesten al carrer. També va publicar un altre vídeo fet amb intel·ligència artificial que mostra el mandatari en una cerimònia de coronació i diverses persones agenollant-se davant seu, en resposta al moviment No Kings (Sense Reis), organitzador de les manifestacions. Les protestes van transcórrer de manera pacífica en més de 2.700 ciutats com Washington DC, Chicago, Nova York, San Francisco o Los Angeles. D’altra banda, Trump va ordenar ahir la suspensió de l’ajuda del seu país a Colòmbia a l’acusar el seu homòleg colombià, Gustavo Petro, de ser un “líder del narcotràfic” i va dir que si no tancava “aquests camps d’extermini immediatament”, els Estats Units “els tancaran”. El Govern colombià va respondre que les declaracions de Trump són “ofensives” i “una amenaça directa a la sobirania nacional al plantejar una intervenció il·legal en territori colombià”.