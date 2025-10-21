PARTITS
Els alcaldes de Junts expressen la seua preocupació pel “bloqueig” del PSOE
Els alcaldes de Junts van expressar ahir la preocupació pel “bloqueig” del PSOE a lleis “contra la multireincidència i els llocs de treball delinqüencials” en la reunió que van mantenir ahir a la tarda a Brussel·les amb els responsables del partit.
La cimera va reunir representants de l’espai municipalista de la formació amb el president, Carles Puigdemont, el secretari general Jordi Turull, i el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals. La trobada va servir, segons fonts del partit, per abordar temes relacionats amb les polítiques d’habitatge, el català, la sanitat, l’educació o les infraestructures, entre d’altres.
Els assistents van mostrar la “preocupació” per la “falta de resposta” dels governs català i espanyol a “aquests problemes de la gent”. També van lamentar les polítiques fiscals de tots dos executius, “que estan empobrint les classes mitjanes”, i van posar com a exemple l’últim intent d’apujar la quota dels autònoms o la negativa a suprimir l’impost de successions en l’últim debat de política general.
D’altra banda, l’exsenador Josep Lluís Cleries i el president de la sectorial d’Economia, Empresa i Treball, Antoni Maria Grau, s’incorporaran a la direcció executiva de Junts.