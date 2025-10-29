Familiars de víctimes criden "assassí" a Carlos Mazón a l'entrada del president valencià al funeral d'Estat
L'acte en record de les 237 víctimes de la dana de fa un any ha començat a les sis
Familiars de víctimes de la dana de fa un any al País Valencià han proferit crits com "assassí", "presó" o "dimissió" al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quan ha entrat al recinte on s'ha celebrat el funeral d'Estat en record dels morts. Han estat moments tensos que s'han produït just abans de començar l'acte per les 237 víctimes, 229 al País Valencià, 7 a Castella – la Manxa i 1 a Andalusia. L'acte ha començat a les sis de la tarda com estava previst.
Dues hores abans han anat arribant els familiars i les autoritats, començant per les municipals, seguides de les autonòmiques, dels ministres del govern espanyol, dels presidents del Congrés i del Senat i de les altes instàncies judicials.
Cinc minuts abans de tres quarts de sis de la tarda ha arribat el president del govern, Pedro Sánchez, i a tres quarts en punt els reis, rebuts pel cap de l'executiu. Abans de començar el funeral, el rei i el president del govern espanyol s'han reunit amb els representants de les víctimes per expressar-los el condol quan fa un any de la tragèdia. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no ha format part de la comitiva oficial d'aquesta trobada.