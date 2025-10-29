POLÍTICA
Junts allunya una moció de censura i delega en Sánchez un possible avenç electoral
Turull rebutja el seu suport al PP: “Si el PSOE ha suspès moltes assignatures, els populars han de repetir el curs sencer”. La militància ha de decidir entre avui i demà si avala la ruptura
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va allunyar ahir la possibilitat que la seua formació doni suport a una moció de censura contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, i va deixar en mans del cap de l’Executiu un possible avenç electoral. “Els socialistes han suspès moltes assignatures, però el PP hauria de repetir el curs sencer”, va afirmar en una entrevista. Després de la decisió presa per la cúpula del partit de trencar les relacions amb el PSOE, una decisió que la militància del partit haurà de ratificar en una consulta que arranca avui i acaba demà a les 18.00 hores, Turull va voler deixar clar que els juntaires no tenen intenció d’anar “ni a la cantonada” amb el president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, al qual va acusar de “dedicar-se a boicotejar activament” l’oficialitat del català a la Unió Europea i esperonar “tots els jutges rebels que no volen aplicar la llei d’amnistia”. Respecte a la relació mantinguda fins ara amb el PSOE, va assegurar que alguns ministres frenaven l’execució d’acords avalats per Sánchez i va comentar que l’exdirigent del PSOE Santos Cerdán com a negociador “era molt més operatiu, estava molt més a sobre i feia la sensació que patia perquè les coses tiressin endavant”, però “els resultats eren els mateixos”.
Des de Madrid, la portaveu parlamentària de la formació, Míriam Nogueras, es va esforçar a remarcar que la relació amb el Govern de coalició està “morta” i va advertir que el seu futur i el de la legislatura està en mans del PSOE i Sumar. “Tot està tancat, està mort i serà el Govern espanyol el que ha de decidir què pensa fer i com ho pensa fer”, va dir. Respecte a una eventual reunió entre el cap de l’Executiu i el líder de Junts, Carles Puigdemont, per provar de reconduir la situació va assegurar que “no arreglaria absolutament res”. “Una reunió per blanquejar els incompliments del PSOE?, no”, va rebutjar Nogueras, que va insistir que “la decisió està presa” i que el que ha de fer el PSOE és complir el que està acordat. Preguntada sobre què passaria si comencés a complir, va respondre: “Tant de bo tinguem aquest problema i, d’aquí a un temps, el nostre problema sigui que s’ha complert tot el que hem acordat.”
D’altra banda, Turull va revelar la pregunta que Junts plantejarà a la militància en la consulta interna que se celebrarà entre les deu del matí d’avui i les 18.00 de demà. Les bases hauran de respondre si estan “d’acord o no amb la proposta de la direcció de donar per acabat l’acord d’investidura amb el PSOE davant dels reiterats incompliments”. Junts, segons Turull, té “la consciència tranquil·la”, perquè considera que hi ha “compliment” amb el que està acordat.
El Govern central, disposat a acabar la legislatura malgrat la ruptura
La portaveu del Govern central, Pilar Alegría, va reiterar ahir la disposició del Govern central a acabar la legislatura i continuar treballant fins al 2027, malgrat la ruptura de l’acord amb Junts. En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, Alegría va considerar que totes les relacions tenen els seus “alts i baixos” i va insistir que la voluntat de l’Executiu és continuar “treballant, dialogant i negociant”, com ha fet des de l’inici de la legislatura. En aquest marc, va afirmar la intenció de presentar un projecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2026 i va reclamar que no s’infravalori “la capacitat de diàleg i persuasió” que pot tenir aquest Govern per tirar-los endavant. Pel seu costat, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, va recordar que van ser els ciutadans qui van elegir un Congrés complex i fraccionat i va destacar que, amb aquests vímets, han aconseguit aprovar el 88% de les votacions i 45 lleis en aquesta legislatura, a més del voltant de dos-centes en la passada. L’objectiu de l’Executiu és treballar com ho ha estat fent des del 2018 i continuar esforçant-se per aconseguir acords, “amb un full de serveis més que positiu per al nostre país”, va asseverar el ministre.
Feijóo reclama als de Puigdemont “concretar” la seua posició actual
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va instar ahir Junts a concretar la seua posició, després de trencar dilluns els acords amb el PSOE, i va assegurar que el Govern de Pedro Sánchez té més passat que futur. “M’agradaria que ho concretessin perquè és una posició una mica inconcreta, almenys de moment”, va assenyalar el líder popular. Aquesta decisió, va apuntar Feijóo, mostra que cada vegada els socis que han donat suport a aquest Govern després de perdre les eleccions “estan més incòmodes” i que la “taca d’inestabilitat i de corrupció” del Govern ja està començant a produir efectes en els socis que li donaven suport fins ara.
Rufián assenyala que l’espai natural de Junts és “a la dreta”
El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va considerar ahir que després de la decisió de Junts de trencar amb el Govern central, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acabarà “cedint a les pressions” i presentant una moció de censura contra Pedro Sánchez. Per a ell, ara el que cal veure és “qui aguanta més”, si el popular davant de les pressions que augura que rebrà o el president Pedro Sánchez resistint-se a dissoldre les Corts i avançar les eleccions. Així ho va afirmar després “d’estar fart” de Junts. “Són molt pesats”, va assenyalar, abans d’afegir que l’“espai ideològic natural” dels de Carles Puigdemont és el de PP i Vox perquè “són de dretes”.