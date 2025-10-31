EUA
Trump ordena reprendre les proves nuclears tres dècades després
Malgrat que diu voler “desnuclearitzar” i incloure Pequín en les negociacions. Xinesos i russos adverteixen que la represa dels assajos provocarà inestabilitat
El president dels EUA, Donald Trump, va declarar ahir que la seua Administració accelerarà les proves amb armes nuclears, després que el seu homòleg rus, Vladímir Putin, hagi anunciat l’assaig exitós d’un dron submarí amb capacitat per portar caps nuclears i un míssil de creuer de propulsió nuclear. Hores més tard, Trump va matisar les seues paraules assegurant que l’anunci està enfocat a aconseguir la “desnuclearització” i incloure la Xina en les negociacions dels tractats de no proliferació amb Rússia.
Tant Pequín com Moscou van advertir que la represa dels assajos nuclears provocarà més inestabilitat. A més, Rússia va assegurar que no ha fet cap assaig nuclear, sinó que simplement ha provat dos sistemes d’armament de nova generació amb propulsió atòmica.
L’última prova nuclear dels Estats Units va ser el 1992, any en què el president George Bush (1989-93) va anunciar una moratòria en proves nuclears subterrànies. Des d’aleshores els EUA han limitat els assajos als míssils balístics amb capacitat per carregar projectils nuclears i dels sistemes de defensa.
L’última prova d’una bomba nuclear de la Xina va ser el 1996 i en el passat més recent Rússia s’ha limitat a provar sistemes que poden transportar armes nuclears, no les bombes atòmiques per si mateixes.
El tractat de no proliferació entre els EUA i Rússia New START venç el dia 4 de febrer i no hi ha cap via clara per reemplaçar-lo.
E
El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir una rebaixa “immediata” dels aranzels a la Xina del 20 al 10%, després de la cimera que va mantenir a la ciutat sud-coreana de Busan amb el seu homòleg xinès Xi Jinping. Com a contrapartida, Jinping es va comprometre a retardar un any les restriccions a l’exportació de terres rares (minerals essencials per a la indústria tecnològica que el gegant asiàtic controla a nivell global), segons va dir Trump ja a bord de l’avió presidencial per tornar als EUA.
La cimera bilateral ha suposat un acostament entre les dos superpotències després de mesos de tibantors per les relacions comercials i per altres afers com les conseqüències del fentanil als Estats Units, que segons el dirigent nord-americà entra al país provinent de la Xina. A través de la seua xarxa social, Truth Social, Trump va explicar que el president xinès ha autoritzat la compra de quantitats “grans” de soja, melca i altres productes agrícoles.Entre d’altres, aquests acords també inclouen un compromís de la Xina per “aturar” la crisi del fentanil i un altre per comprar energia americana. En aquest sentit, el republicà no va descartar “una transacció a molt gran escala relacionada amb la compra de petroli i gas” d’Alaska.