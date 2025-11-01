JUSTÍCIA
L’Audiència Nacional avaluarà l’estat de salut de Jordi Pujol
Per decidir si és capaç d’afrontar el judici contra ell per corrupció
L’Audiència Nacional va ordenar ahir a la Clínica Mèdica Forense d’aquest alt tribunal que practiqui un reconeixement a l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol de cara al judici que comença el 24 de novembre amb la finalitat de determinar si es troba en condicions d’assistir a la vista. La Sala va adoptar aquesta decisió en vista dels informes aportats per la defensa de Pujol sobre el seu estat de salut, i amb aquest informe es decidirà si l’expresident, de 95 anys d’edat, pot comparèixer i defensar-se en el judici sobre la presumpta ocultació de diners en comptes a Andorra. La defensa de l’expresident català ha aportat tres informes mèdics que descriuen el seu estat de salut (incloses les capacitats cognitives) perquè el tribunal decideixi si el veu apte per afrontar el procés.
L’Audiència Nacional jutjarà Pujol i els seus set fills per la fortuna presumptament il·lícita que van acumular i van mantenir oculta durant dècades, deu anys després que s’obrís aquesta causa arran d’una denúncia presentada per l’exparella del fill primogènit de l’expresident, Jordi Pujol Ferrusola. La Fiscalia demana una condemna de 9 anys de presó per a Pujol, mentre que per als fills sol·licita penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó que reclama al seu primogènit, així com multes milionàries. Concretament, són acusats de delictes d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, delictes contra la Hisenda Pública i frustració de l’execució.
En la causa també estava investigada la dona de Pujol, Marta Ferrusola, ja difunta. Es preveu que el judici s’allargui fins al mes d’abril.