POLÍTICA
El Suprem demana a l’Audiència Nacional investigar els pagaments en efectiu al PSOE
Considera que el partit hauria pogut cometre un delicte de blanqueig en els fets a Ábalos i Koldo. Els socialistes defensen que han actuat de manera “escrupolosament legal” i que aportaran informació
El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente va sol·licitar ahir a l’Audiència Nacional que investigui “les incògnites” existents sobre els pagaments en efectiu per part del PSOE a l’exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García i aclarir si aquests haurien pogut utilitzar-los per blanquejar uns diners de possible procedència irregular o delictiva, ja que ni el partit, ni els investigats, ni els treballadors de la formació que van declarar com a testimonis han aclarit aquest assumpte. El magistrat del Suprem va remetre al jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno –que investiga la part del cas Koldo que no afecta aforats– l’informe de l’UCO en el qual va apuntar l’existència de discordances entre els ingressos d’Ábalos i les quantitats declarades pel PSOE, així com la informació remesa per aquest partit per provar d’aclarir aquests interrogants. Segons el parer del magistrat, que aquesta setmana va escoltar les explicacions de l’exgerent del PSOE Mariano Moreno Pavón i d’una empleada que s’encarregava d’entregar aquestes quantitats en efectiu, hi ha assumptes que no han quedat “aclarits” sobre aquests pagaments i tampoc no hi ha “prou” explicació de l’origen de les quantitats en metàl·lic de les quals el partit polític disposava a la seua pròpia seu per fer front a les compensacions de despeses.
El magistrat Leopoldo Puente apunta també que el PSOE no comprovava que les despeses d’Ábalos i de Koldo que es compensaven posteriorment no procedissin de diners obtinguts de forma il·lícita, amb la qual cosa, al compensar-los, se n’estaria “blanquejant la procedència”. “És clar que totes aquestes incògnites han de ser aclarides, després de practicar-se la investigació corresponent, en la mesura que poguessin denotar l’eventual existència de conductes o activitats irregulars, i fins i tot potencialment delictives”, assenyala Puente. L’Audiència haurà de decidir ara si considera que existeixen prou motius per obrir una investigació.
Davant d’això, el PSOE va defensar que tots els diners en efectiu abonats pel partit tenen una traçabilitat “certa i legal”, sense “desquadraments o liquidacions no anotades”. Fonts de la formació van mantenir que el comportament del partit “ha estat sempre escrupolosament legal” i que “no va cometre cap activitat que pugui ser considerada irregular i molt menys delictiva”. Així mateix, van recordar que el partit sempre ha col·laboratamb la justícia i “ho continuarà fent”.
Feijóo diu que la “veritat” de Sánchez no ha durat ni 24 hores
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar ahir que “la veritat” del cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, durant la seua compareixença en la comissió d’investigació del cas Koldo al Senat “no ha durat ni 24 hores” destacant que el Tribunal Suprem apunta a “blanqueig” i “finançament irregular”. Així es va pronunciar després que l’Alt Tribunal instés l’Audiència Nacional a investigar els pagaments en metàl·lic que va fer el PSOE en favor de l’exministre José Luis Ábalos i l’exassessor Koldo García. En aquest sentit va afirmar que “el que Sánchez veia tan normal dijous no ho és”. Per la seua part, la portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, va assenyalar que “ja no és el PP el que diu que sobrevola el finançament irregular sobre el PSOE ” sinó que “és el Suprem el que diu que no queda acreditat l’origen d’aquests fons amb els quals els socialistes pagaven en metàl·lic als seus càrrecs públics”.