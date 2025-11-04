Processen Ábalos, Koldo i Aldama per contractes irregulars de mascaretes
El jutge del Tribunal Suprem Leopoldo Puente ha proposat asseure al banc dels acusats l’exministre de Transports José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i l’empresari i presumpte comissionista Víctor de Aldama per la part de la causa centrada en presumptes contractes irregulars de mascaretes.
L’instructor va dictar ahir una interlocutòria a procediment abreujat (equivalent al processament) per presumptes delictes de suborn, pertinença a organització criminal, tràfic d’influències i malversació de cabals públics.
Al llarg de 47 pàgines el jutge exposa els indicis de delicte contra els tres investigats per la trama principal del conegut com a cas Koldo, que es van esqueixar al seu torn en una peça separada on els tres estan també imputats, amb l’exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán, pel presumpte repartiment de comissions en adjudicacions d’obra pública.
D’altra banda, la Guàrdia Civil subratlla en un informe entregat al magistrat de la trama que Koldo García va aconseguir que el llavors president de les Canàries i ara ministre, Ángel Víctor Torres, s’encarregués directament de reclamar pagaments pendents del seu Govern a una empresa de Víctor de Aldama per contractes de material sanitari en plena pandèmia.
L’informe deixa constància de l’intercanvi de missatges de WhatsApp entre Koldo i Ángel Víctor Torres l’estiu del 2020 i una cita en un restaurant el 15 de juliol.