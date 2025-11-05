EUA
Els Estats Units voten en el primer test sobre les polítiques de Trump
Més de trenta estats celebren comicis després de mesos del segon mandat del republicà. El demòcrata Mamdani lidera la lluita per l’alcaldia de Nova York
Milions de nord-americans estaven cridats ahir a les urnes per elegir alcalde en ciutats com Nova York i Miami, governador en estats com Nova Jersey i Virgínia, o per decidir sobre un nou mapa electoral per a les eleccions al Congrés a Califòrnia, quan es compleix pràcticament un any de la victòria del president, Donald Trump, la influència del qual en algunes d’aquestes conteses es posarà a prova.
En total, en més de 30 estats se celebraven comicis que serviran per mesurar el pols polític del país després de nou mesos del segon mandat de Trump, no exempts de polèmica, mentre el Partit Demòcrata busca recompondre’s de la patacada abans de les eleccions de mitjà termini.
Una de les carreres més rellevants d’aquesta jornada electoral és la de l’alcaldia de Nova York. El candidat demòcrata, Zohran Mamdani, lidera les últimes enquestes i si guanya els comicis, com prediuen els sondejos, es convertiria en el primer alcalde musulmà de la ciutat.
Durant la campanya, Mamdani ha estat acusat de “comunista”, com el classifica Trump, que va demanar el vot per al candidat independent i no per al republicà.
