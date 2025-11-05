SUD-EST
Mig centenar de morts pel tifó Kalmaegi a les Filipines
Almenys 48 persones van morir ahir i milers es van veure afectades pel pas del tifó Kalmaegi per les Filipines, una tempesta amb ratxes de vent de fins a 195 quilòmetres per hora, segons l’alerta meteorològica, que es dirigia cap al Vietnam i que va provocar fortes inundacions en territori filipí, segons l’últim balanç de les autoritats.
Així mateix, a aquestes víctimes mortals cal sumar-ne sis més a l’estavellar-se un helicòpter de rescat.