Zelenski visitarà Espanya els pròxims dies
La data, encara sense confirmar, arriba després que es cancel·lés una visita aquest any per la mort del Papa Francesc
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, viatjarà a Espanya els dies vinents, en unes dates encara sense confirmar per motius de seguretat. El Govern espanyol ha indicat que encara s'estan ultimant tots els detalls de la trobada entre Zelenski i Sánchez.
Serà la segona vegada que l'actual president d'Ucraïna visiti el país, després del maig del 2024. La visita arriba després que s'hagués d'aplaçar a l'abril d'aquest any pel funeral del Papa Francesc, que va obligar a anul·lar la visita programada de Zelenski a Espanya.