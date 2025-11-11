FRANÇA
Sarkozy, en llibertat condicional després de passar 20 dies a la presó
L’expresident francès Nicolas Sarkozy, condemnat a cinc anys de presó per corrupció, va sortir ahir de la presó parisenca de La Santé, on va passar tres setmanes, tot just una hora i vint minuts després que el Tribunal d’Apel·lació de París en decretés la posada en llibertat amb control judicial. Sarkozy va sortir per la porta principal de la presó de La Santé cap a les 15.00 hores locals al seu cotxe oficial i una escorta policial, escena que van seguir in situ mig centenar de mitjans de comunicació i una desena de curiosos.
L’exmandatari gal va ser condemnat el setembre passat a 5 anys de presó per haver deixat que els seus principals col·laboradors negociessin amb responsables del règim del dirigent libi Moammar al-Gaddafi per obtenir diners per a la campanya de les eleccions presidencials de 2007, que va guanyar.
Unes tres hores abans, en la vista del matí, el líder conservador havia tingut l’ocasió de fer un al·legat que buscava persuadir el Tribunal. Sarkozy va titllar la seua vida entre reixes com “una cosa molt dura i esgotadora”.