El Govern espanyol posa una lona gegant en català al centre de Madrid per commemorar el 20-N
El text recorda que si està escrit en català és gràcies a la democràcia
El Govern espanyol ha instal·lat una lona gegant escrita en català a la cèntrica Gran Via de Madrid com a part dels actes commemoratius del 50è aniversari del 20-N. La pancarta, col·locada a la façana d'un edifici emblemàtic, presenta un missatge contundent sobre un fons blanc amb tipografia negra i l'escut d'Espanya a la cantonada inferior dreta: "Poder posar un anunci en català enmig de la Gran Vía", seguida d'una frase en castellà que sentencia "La democracia es tu poder".
El 20 de novembre de 1975, data oficial de la mort de Francisco Franco, marca l'inici del camí cap a la recuperació de les llibertats democràtiques a l'Estat espanyol. Cinquanta anys després, aquesta efemèride s'ha convertit en una oportunitat per reivindicar els valors democràtics, entre els quals destaca el respecte a la diversitat lingüística, simbolitzada per l'ús del català en un espai tan significatiu com la Gran Via madrilenya.
L'acció forma part d'un ampli programa d'iniciatives impulsat per l'executiu espanyol per celebrar aquest mig segle de la fi del règim franquista. La iniciativa pretén emfasitzar la importància dels valors intrínsecs al sistema democràtic, com ara el pluralisme, el dret a la informació i la llibertat d'expressió.