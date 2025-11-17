Jordi Pujol compareixerà per videoconferència el dilluns abans del judici per avaluar la seua salut
El jutge vol comprovar l'estat de l'expresident de la Generalitat i, a més, els forenses que van fer el seu l'informe de salut també hi participaran
L'Audiència Nacional ha citat a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol per fer una compareixença virtual a través de videotrucada dilluns vinent, 24 de novembre, per avaluar la seua salut i decidir si hauria de participar al judici contra ell i els seus fills per corrupció que faran minuts després.
També hi estan citats els forenses que la defensa de Pujol havia demanat per comprovar l'estat de salut de l'expresident i intentar, d'aquesta manera, que Pujol no hagués de viatjar fins a Madrid.
En declaracions als mitjans a les portes de la Clínica Sagrada Família, on Jordi Pujol està ingressat, el seu fill Oriol Pujol ha detallat que "la febre pràcticament li ha desaparegut", encara que l'expresident català presenta insuficiència respiratòria derivada d'una "infecció pulmonar una mica aguda". Aquesta afecció requereix un seguiment mèdic acurat durant els propers dies, motiu pel qual els professionals sanitaris han recomanat perllongar l'estada hospitalària.
Revisió amb un forense
Un metge forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) ja va realitzar una revisió mèdica a l'expresident, que actualment té 95 anys. L'objectiu d'aquesta avaluació era determinar si el seu estat de salut li permet quedar exempt d'assistir presencialment al judici que se celebra a Madrid i que finalitzarà el maig de 2025. La defensa de Jordi Pujol ha argumentat que la seva condició física no aconsella realitzar el desplaçament a la capital espanyola.