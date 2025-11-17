Mazón diu que pot ser que no sentís la trucada de Pradas a les 19.10 h perquè tenia el "mòbil a la motxilla"
El PSOE li demana d’acarar al seu mòbil missatges i trucades amb Pradas i Feijóo, però es nega: "El meu fiscalitzador són les Corts valencianes"
El president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, ha reconegut aquest dilluns al Congrés que el dia de la mortífera dana del 29 d’octubre de 2024 hi va poder haver alguna trucada que no va escoltar i, en concret, sobre la qual li va fer la llavors consellera d’Emergències, Salomé Pradas, a les 19.10, ha indicat que potser no la va sentir perquè tenia el mòbil "a la motxilla".
Ho ha dit a la comissió del Congrés que investiga la gestió de la tragèdia en resposta a la diputada del Compromís, adscrita al Grup Mixt, Àgueda Micó, qui li ha preguntat expressament per què no va respondre a aquella trucada de Pradas.
Mazón ha explicat que en aquell moment, quan ja havia sortit d’El Ventorro, "estava caminant i tenia el mòbil a la motxilla", i que potser per això no la va escoltar. No obstant, en un altre moment ha mantingut que "durant tot aquell temps estava fent trucades". I, precisament per això, perquè havia d’estar parlant amb una altra persona, "era difícil" que agafés la que li va fer Pradas les 19.36. "No atendre una trucada de 20 i tantes que vaig fer no significa estar incomunicat, com s’ha dit. No significa apagar el telèfon", s’ha defensat el dimitit president valencià, que va tornar la trucada a Pradas a les 19.43.
A instàncies del PSOE, que li ha preguntat per què no va contestar a Pradas el missatge que li va enviar al mòbil durant el dinar, Mazón ha respost inicialment que no va rebre cap missatge escrit d’ella (SMS o Whatsapp), almenys a partir de les 15.00 hores. Això sí, el president valencià s’ha negat a mirar el seu mòbil per acarar-lo al·legant que el seu òrgan fiscalitzador són les Corts valencianes.
En contacte amb Pradas "tot el dia", però a través del seu equip
Però ha recalcat que va estar en contacte amb ella "durant tot el dia" perquè li anava dient "periòdicament", encara que després ha precisat que ho va fer a través del seu equip perquè ell estava complint amb la seua agenda. Preguntat sobre si no li sembla negligent no parlar amb la consellera des de les 12.52 a les 17.43, Mazón ha dit que no i que no s’ha de confondre una alerta hidrològica amb una alerta meteorològica ni pluviomètrica. En tot cas, ha volgut deixar clar que ningú li va dir que sortís del dinar perquè "ningú tenia informació del que s’acostava al Barranc del Poyo".
La cronologia de Mazón aquella tarda ha copat part de les preguntes dels comissionats. En resposta al diputat de Compromís adscrit a Sumar, Alberto Ibáñez, el compareixent ha assegurat que a les 19.43 de l’aquell dia no "sabia que hi havia gent que s’estava ofegant".
Del seu costat, el diputat d’ERC, Gabriel Rufián, li ha recordat que la primera víctima mortal va ser un camioner que va desaparèixer a L’Alcudia a les 9 del matí, a la qual cosa el president ha recalcat que "no hi va haver coneixement de les primeres pèrdues de vides humanes fins ben entrada la matinada".
Rufián ha arrancat el seu torn brandint un document que assegurava que era el protocol de l’Es-Alert que prèviament Mazón havia assegurat que no existia i després ha argumentat que només hi ha un esborrany pendent de ratificació pel govern central. El portaveu d’ERC s’ha interessat també sobre si li van acompanyar els seus escortes al pàrquing on va acompanyar a la periodista Maribel Vilaplana, al que ha contestat que no i que, en tot cas, aquests no eren els escortes que van treballar el dia de la seua visita a Paiporta, juntament amb Pedro Sánchez i els Reis.
Mazón no ha volgut entrar amb precisió en el minutatge sobre quan va deixar Vilaplana pel qual s’ha interessat el diputat del PSOE Alejandro Soler, al que ha repreguntat que estava "intentant insinuar" i que ha acusat d’encoratjar una "campanya de masclisme atroç". "Vostè ha patit falòrnies masclistes molt greus. No se’ls fabriqui als altres", li ha deixat anar Mazón.
No ensenya missatges de Feijóo
La seua indumentària aquella tarda també ha sortit en l’interrogatori. El primer en preguntar-li pel seu canvi de roba entre que va sortir del restaurant i va arribar al Palau ha estat Rufián. El president ha explicat que es va posar un jersei que portava a la motxilla perquè tenia fred. Després el socialista Alejandro Soler, després de recordar que aquell dia feia 20 graus a València, ha tornat sobre el tema. Mazón ha insistit que va sentir fred i que es va treure la jaqueta i es va posar el jersei, però que no va passar per casa seua. D’altra banda, el president en funcions sí ha informat que va parlar amb el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, a les 21.30 hores, la qual cosa, segons el parer del diputat Soler, evidència que el president del PP va mentir perquè sempre ha assegurat que va estar informat durant "tot el dia".
Per confirmar aquesta afirmació li ha demanat a Mazón que tragués el mòbil per comprovar-ho. Tanmateix, aquest s’ha negat de nou insistint en què el seeu òrgan de fiscalització són les Corts Valencianes, però sí ha apuntat que Feijóo va ser el primer en interessar-se i que el president Sánchez no ho va fer fins les onze de la nit.
Tècnics amb 30 anys d’experiència
Pel que fa a l’hora de l’enviament del missatge d’Es-Alert que no es va enviar fins a les 20.11 malgrat que estava preparat des de les 18.37 hores, com ha recordat la secretària general de Podem, Ione Belarra, Mazón ha dit que caldrà "preguntar-li als responsables operatius". A tota hora, Carlos Mazón ha defensat que Pradas "mai es va negar a enviar el missatge" ni li "va sol·licitar consulta perquè l'enviés" perquè això no li "correspon" a ell i "ni tan sols a ella autoritzar-lo".
Quan la secretària general de Podem, Ione Belarra, li ha preguntat si un president de la Generalitat és un "gerro" sense responsabilitats amb un nivell 2 d’emergències, ell ha replicat que hi havia "tècnics amb més de 30 anys d’experiència", donant a entendre que no havia de prendre decisions qui "no té la capacitació professional" i "no només per normativa ni per competència" sinó perquè així ho diu el pla d’emergències i inundacions.
Mazón ha insistit que el seu objectiu mentre durés l’emergència era "donar" suport als tècnics, "interrompre el menys possible, deixar pas als que de veritat saben" perquè poguessin "prendre les decisions amb total tranquil·litat, sense ingerència política i tractant de molestar el mínim". "El moment dels polítics arriba quan arriben les conseqüències i tractar de la recuperació, així ho he entès sempre", ha rematat en resposta al diputat de Junts Josep María Cervera.
Emergència catastròfica?
A preguntes del diputat de Bildu Oskar Matute, que li ha demanat de saber per què va arribar tard i malament al Cecopi quan des de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) parlava ja d’alerta roja i de què el perill era "extrem", Mazón ha insistit que en funció de la informació de què disposava no "es podia actuar de cap altra manera" i, de fet, no tenia previst anar al Cecopi ni ningú l’esperava allà. Sobre les raons per les quals no va declarar l’emergència catastròfica, com s’estableix en la Llei d’Emergències de la Generalitat, el dimitit president valencià ha recalcat que legalment no podia fer-ho.
Amb tot, a instàncies de la diputada del PNB Begoña Sagastizabal, Mazón s’ha queixat que durant l’últim any s’ha enfrontat a un "enfilall de falòrnies" que tractaven de fer veure que la seua ubicació geogràfica de ser al Palau o en el Cecopi podia ser important per recalcar que "res" hauria canviat, entre altres coses perquè, ha insistit", "no hi havia informació".