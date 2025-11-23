POLÍTICA
Acaba la COP30 sense esmentar els combustibles fòssils
Promou l'"ambició" de les accions per a frenar l'escalfament global
La COP30 ha finalitzat, però s'apunta a que l'acord final ha quedat "descafeïnat" perquè no esmenta els combustibles fòssils. Així doncs, diversos països, inclosa la Unió Europea, tenen una sensació de fracàs després de la cimera.
El president de la COP30, André Correa do Lago, ha admés que molts dels països membres tenen "ambicions més grans", i ha afirmat la seua voluntat d'abordar les preocupacions dels Estats "al llarg del pròxim any".
El document final de la cimera del Brasil, ratificat pels 195 països, només crida a augmentar "l'ambició" de les accions per frenar l'escalfament global i reafirma el compromís amb l'Acord de París i l'objectiu de limitar a 1,5ºC l'augment de les temperatures. "S'ha aconseguit no retrocedir", ha valorat la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen.