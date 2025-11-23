BRASIL
Arresten Bolsonaro per risc de fuga enmig del seu procés per colpisme
L’expresident del Brasil Jair Bolsonaro va ser arrestat ahir a Brasília com a mesura preventiva enmig del seu procés judicial que ha comportat la seua condemna per cop d’Estat i per evitar una possible fuga al constatar que s’havia intentat treure la turmellera de localització, segons la Policia Federal del país.
La proximitat de la residència de Bolsonaro a l’ambaixada dels Estats Units, situada a uns 13 quilòmetres, uns quinze minuts amb cotxe, també era un indicatiu d’un possible intent de fuga per evitar l’internament a la presó, segons el document policial avalat pel jutge del Tribunal Suprem Federal Alexandre de Moraes.
Bolsonaro va ser condemnat a 27 anys i tres mesos de presó al ser declarat culpable d’organitzar una trama per perpetuar-se al poder, cometent els delictes de cop d’Estat, abolició de l’Estat de dret, constitució d’una organització criminal armada, danys agreujats a la propietat pública i deteriorament de patrimoni històric. Està en presó domiciliària des del 4 d’agost.
La seua sentència inclou, a més, una inhabilitació de fins a vuit anys després del venciment de la condemna, termini que, si no se’n produeixen reduccions, es preveu que expiri el 2060, quan l’ultradretà tindria 105 anys.