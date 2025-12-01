LABORAL
Autònoms surten al carrer per una pressió fiscal justa
Reclamen millores laborals i establir una quota segons la facturació. Mobilitzacions a Tarragona, Girona i Barcelona
El col·lectiu d’autònoms es va manifestar ahir per reclamar una pressió fiscal “justa” i millores laborals. L’acció estava convocada per la plataforma Dignitat dels Autònoms en ciutats com Barcelona, Girona o Tarragona. En aquesta última, segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar unes 700 persones. Entre altres mesures, el portaveu territorial de la plataforma, Xavier Pallarès, va proposar establir quotes segons facturació i promoure polítiques que equiparin la situació d’assalariats i autònoms en concepte de subsidis. En la marxa també es van poder veure nombrosos guants rojos i samarretes negres per il·lustrar el que consideren una “sagnia” i un “moment de dol” per al col·lectiu.
“No pot ser que jo, per exemple, que he estat tres mesos de baixa i he hagut de continuar pagant la quota d’autònom sense tenir facturació. Si en els mesos anteriors no m’ha anat bé, he de demanar un crèdit per poder pagar. No és factible, no podem continuar pagant per treballar”, va denunciar Pallarès. Altres qüestions que el col·lectiu reclama són millores per sol·licitar prestacions d’atur, de baixa mèdica o jubilacions per combatre la precarietat laboral. Així mateix, la pressió burocràtica és una altra de les queixes compartides. L’organització no va descartar més mobilitzacions, que ahir es van celebrar en una vintena de ciutats de l’Estat.