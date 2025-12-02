La Generalitat recupera la gestió d'oposicions de secretaris i interventors locals
El Consell de Ministres torna a Catalunya la competència sobre aquestes posicions que va ser retirada pel govern de Rajoy l'any 2013
El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts el traspàs a la Generalitat de les competències relatives a la gestió de les ofertes públiques d'ocupació i els processos de selecció dels funcionaris d'habilitació nacional que treballen en l'àmbit local. Aquesta mesura, aprovada pel Consell de Ministres mitjançant un reial decret, permet a Catalunya recuperar una competència que ja havia exercit entre 2007 i 2013, abans que fos retirada pel govern de Mariano Rajoy.
El ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, ha destacat que aquesta decisió tindrà un "impacte positiu" per reduir el que ha qualificat com un "problema històric" de vacants sense cobrir en figures com secretaris, interventors i tresorers municipals. "Apropar l'administració al territori i que la competència torni a dependre de les comunitats autònomes ha d'ajudar a cobrir les vacances que avui moltes vegades no es cobreixen per incertesa", ha afirmat López durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
“Apropar l’administració al territori i que (la competència) torni a dependre de les comunitats autònomes ha d’ajudar a cobrir les vacances que avui moltes vegades no es cobreixen per incertesa”, ha afirmat el ministre en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Actualment, 4 de cada 10 places d’habilitats nacionals no es cobreixen a tot l’Estat i Catalunya és el territori que més llocs de treball sense cobrir té.