El Govern activarà un pla per controlar la població de senglars a Catalunya i aplicar mesures de bioseguretat a les granges
El conseller Ordeig anuncia mesures i ajudes econòmiques pel sector porcí davant el brot de pesta porcina africana
El Govern de la Generalitat posarà en marxa un pla de control poblacional de senglars a tot el territori català com a resposta immediata al brot de pesta porcina africana (PPA) detectat recentment. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dimarts que convocaran totes les organitzacions agràries i alcaldes catalans per implementar aquesta mesura urgent, després d'una reunió amb representants dels 18 municipis afectats per la malaltia.
"Sabem que el senglar és un vector transmissor i que tenim una sobrepoblació", ha explicat Ordeig durant la roda de premsa, on també ha detallat que els 400 efectius desplegats han finalitzat la primera revisió del perímetre de seguretat de 6 quilòmetres al voltant dels focus detectats. El conseller ha demanat evitar fer un "ball de xifres" respecte als casos positius, recordant que és el Ministeri qui els confirma oficialment.
Ordeig també ha explicat que el Govern crearà un grup d'experts per avaluar les vacunes existents per fer front a la pesta porcina i per analitzar quines mesures han funcionat en altres països. Aquest equip estarà liderat pels científics del Centre d'Investigació en Sanitat Animal (CReSA) i membres del departament de Recerca i Universitats de la Generalitat.
Ara per ara, la resposta de la Generalitat és activar un pla de control per reduir la població de senglars al conjunt de Catalunya i augmentar les mesures de bioseguretat a totes les granges. "Saben que és un vector transmissor i que tenim sobrepoblació", ha explicat, i ha detallat que existeix un document on s'estableix com actuar a cada territori.
Així mateix, també preveu treballar amb el sector un conjunt de mesures per reforçar la bioseguretat a totes les granges. D'una banda, aquest pla s'articularà a través d'una avaluació de totes les mesures "estrictes" ja existents per comprovar que s'estan aplicant i que funcionen i, de l'altra, se n'afegiran de noves. Si cal, el Govern facilitarà "mètodes de desinfecció" als ramaders. "El sector es vol protegir, ho vol fer bé, no demanarem l'impossible", ha defensat.
Dossier econòmic amb dades
Pel que a les exportacions de porcí, ha avançat que estan preparant un dossier econòmic de manera conjunta amb Prodeca per donar a conèixer l'impacte real i concret de la malaltia en el comerç exterior, i ha detallat que el Ministeri d'Agricultura està capitanejant les negociacions amb diferents països per aixecar algunes restriccions. "La nostra previsió es anar recuperant progressivament les exportacions", ha dit, i ha demanat evitar fer un discurs "catastrofista".
Ordeig ha dit que és "precipitat" detallar com seran les mesures econòmiques que tindrà el sector porcí, ja que el departament d'Economia encara hi està treballant. Tanmateix, ha recordat que, com a "mesura urgent", els ramaders tenen disponible una línia de 50 milions de l'Institut Català de Finances (ICF).
El conseller ha defensat que el Govern vol estar al "capdavant" de les solucions i les respostes per fer front a la malaltia. "Estem donant un exemple de país de com hem de gestionar una alerta sanitària", ha celebrat el conseller, que ha tornat a demanar a la ciutadania que segueixi les recomanacions i no entri en el radi prohibit.
En el moment de fer la seva roda de premsa, Ordeig ha informat que hi havia dos casos confirmats de PPA, xifra que en els minuts posteriors el Ministeri d'Agricultura ha elevat fins a nou.