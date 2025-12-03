CONFLICTE
Putin rep l’enviat especial dels EUA i rebutja les propostes europees
El president de Rússia, Vladímir Putin, i l’enviat especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, no van aconseguir ahir assolir després de cinc hores de negociacions un compromís sobre el pla de pau per a Ucraïna, segons va informar el Kremlin. Durant la trobada van abordar la qüestió territorial a Ucraïna,
un dels punts que generen més conflictes. Abans de la reunió, Putin va rebutjar les propostes europees incloses en el pla de pau i va acusar la Unió Europea d’“estar a favor de la guerra”. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va lloar el paper de Trump –que va qualificar de “desastre” les negociacions– i va assegurar que Moscou està obert a les converses de pau, encara que va defensar que els objectius militars s’han de complir. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va demanar suport a la República d’Irlanda per portar Putin davant d’un tribunal internacional.
Presa de Pokrovsk
L’Exèrcit rus va anunciar dilluns la presa de la ciutat de Pokrovsk, posició clau en la guerra i principal objectiu del Kremlin.