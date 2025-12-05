Absolts 2 mossos acusats de col·locar droga

NARCOTRÀFIC
La crisi per la carpetada de Ferraz a les denúncies per assetjament contra l’exdiputat Francisco Salazar continua engrandint-se al PSOE, que ahir va despertar amb la denúncia d’un militant per assetjament sexual al secretari general del partit a Torremolinos (Màlaga), Antonio Navarro, per la qual la Fiscalia de Violència sobre la Dona de Màlaga ha obert diligències preprocessals.
Diverses dones van denunciar Salazar al juliol per “comportaments explícits, bromes humiliants i comentaris sobre la vida sexual” durant la seua etapa com a assessor a Moncloa, en ple esclat de la crisi del PSOE pel cas Cerdán i els àudios de Koldo. La formació socialista es va comprometre a revisar els protocols i militants van denunciar Salazar al canal intern del partit. Tanmateix, aquesta tardor les denúncies van ser eliminades del canal, i el PSOE ha donat fins a tres explicacions diferents: primer va negar que hi haguessin denúncies al canal intern, després va afirmar que no havia estat possible instruir-les i eren anònimes i finalment van atribuir l’eliminació a un “error esmenable” del sistema. La reunió telemàtica entre la secretària d’Igualtat del partit, Pilar Bernabé, amb responsables socialistes en la matèria no va aconseguir satisfer les exigències de les seues companyes, que van demanar a Ferraz “explicacions convincents”, celeritat i elevar el cas a la Fiscalia, una decisió que el partit prefereix prendre quan acabi la investigació interna malgrat la insistència de l’exvicesecretària general Adriana Lastra.
Per la seua part, el PSOE de Màlaga va sol·licitar a Ferraz la suspensió cautelar de militància de Navarro, ara mateix regidor i diputat provincial.
Ábalos demana la llibertat al jutge i nega que hi hagués risc de fuga
L’exministre José Luis Ábalos va demanar ahir al jutge la posada en llibertat i va negar que hi hagués risc de fuga al ser arrestat. La defensa d’Ábalos va afirmar que l’entrada a presó imposada pel jutge té per objectiu una “declaració col·laborativa” a l’estil de l’imputat Víctor de Aldama. Juanfran Serrano –exmà dreta de l’exnúmero 2 del PSOE Santos Cerdán– va afirmar al Senat que no va veure en el seu antic cap “una vida desproporcionada” i va titllar de “falses” diverses acusacions.