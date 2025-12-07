POLÍTICA
Els retrets entre PP i PSOE acaparen la celebració del dia de la Constitució
Sánchez i Feijóo es retreuen “incompliments” de la Carta Magna i el president critica els “pactes dels nostàlgics del franquisme”. El PP l’acusa de ser el que més “l’ha atacat”
L’acte commemoratiu del 47 aniversari de la Constitució va deixar ahir patent la crispació entre els dos grans partits i no va servir perquè Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo enterressin la destral de guerra. El president del Govern espanyol va retreure al líder del PP els seus “pactes amb nostàlgics del franquisme”, mentre que Feijóo va acusar Sánchez d’encapçalar l’Executiu que “més ha atacat” la Carta Magna.
Després de reivindicar la Constitució, Sánchez va carregar contra la “lletania” dels “profetes del desastre” que afirmen que Espanya va camí de convertir-se en “una dictadura”, que Espanya “s’enfonsa” i “es trenca”. El líder del PP va replicar que mai en 47 anys hi havia hagut un Govern “que degradés tant les institucions i ataqués tant” la Constitució, la separació de poders i la igualtat dels ciutadans. I es va comprometre a deixar enrere aquesta època “decadent i dissolvent” de la política espanyola.
Per la seua part, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar que la Constitució “va ser fruit d’un acord entre diferents, i ara és símbol de la unió de diferents visions del projecte comú que és Espanya”. Illa no va assistir ahir a la celebració, ja que es troba seguint el brot de pesta porcina africana. Acompanyada pels ministres de Sumar, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va posar el focus en la crisi de l’habitatge des del punt de vista constitucional i va reivindicar la importància de l’Estat social. “Ha arribat el moment de complir el mandat i actuar: en cas d’abaixar els preus de l’habitatge i del lloguer”, va manifestar. Mentrestant, el diputat de Podem Javier Sánchez Serna va qüestionar “el pacte constitucional del bipartidisme”. “Si el pacte constitucional del 78 ja va nàixer amb grans limitacions, hem de dir que, 47 anys després, la concreció per part del bipartidisme resulta encara més decebedora”, va assenyalar.
Com cada any, alguns socis d’investidura del Govern es van esborrar de la llista d’assistents. En concret, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG no van acudir a l’acte. Una altra de les absències destacades va ser la de Vox, que, encara que no va participar en l’homenatge ni en l’hissat de la bandera, sí que va parlar davant dels mitjans per justificar la seua absència “pels casos de corrupció que assetgen el Govern central”. A nivell institucional, tampoc hi va acudir el president de la Xunta, Alfonso Rueda, substituït pel president del Parlament, Miguel Santalices.