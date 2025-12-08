POLÍTICA
Els estats de la UE negocien avui un acord de repartiment de migrants
A debat les quotes d’acollida i els mecanismes de solidaritat, entre d’altres
La UE busca tancar un acord avui sobre l’anomenat mecanisme de solidaritat previst en el Pacte d’Asil i Migració que ha de permetre que els estats amb més pressió migratòria puguin resituar migrants o demanar suport financer a altres estats per fer front a les arribades.
Els ministres d’Interior de la UE es reuneixen per acordar la contribució econòmica que els estats faran al mecanisme, així com el nombre de reubicacions o les compensacions que hauran d’aportar quan rebutgin una reubicació.
El mecanisme de solidaritat del Pacte d’Asil i Migració ha d’entrar en vigor al juliol. Fa un mes, la Comissió Europea va fer pública la llista d’estats elegibles per accedir a aquest sistema i, entre aquests, hi ha Espanya, Grècia, Itàlia i Xipre. Brussel·les creu que es troben “sota pressió migratòria pel número desproporcionat d’arribades” i podrien sol·licitar ajuda a altres estats través d’aquesta mesura a partir del juliol del 2026.
El que discutiran els ministres d’Interior a Brussel·les és la dimensió del mecanisme de solidaritat quants diners han de posar els estats, el nombre de reubicacions anuals que es permetran (fonts diplomàtiques assenyalen que el primer any poden ser menys de 30.000) o les compensacions econòmiques que pagaran els governs que es neguin a acceptar una reubicació.
En aquest sentit, els 27 negociaran unes altres dos propostes sobre migració: el reglament de retorns (amb la creació de centres de deportació fora de la UE per a migrants amb ordres de retorn) i el de tercers països segurs pel retorn de sol·licitants d’asil, que pretén accelerar la tramitació de les peticions de protecció.
Espanya recela dels centres de retorn i confia en la solidaritat
Espanya arriba a la reunió amb reserves sobre algunes de les carpetes i presenta objeccions a la revisió del reglament de retorns, en què el debat està obert. La voluntat del Govern espanyol és avançar cap a un sistema europeu comú de retorns. Ara creu que la revisió obre més aviat la porta a la instauració de centres de deportació en països tercers, que han generat polèmica en països com Itàlia. Sí que confia que es puguin aconseguir acords en qüestions com les quotes de solidaritat.