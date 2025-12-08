EDUCACIÓ
El Govern recorre al Suprem l’anul·lació del decret que blinda el català a les escoles
Argumenta que “fixar el català com a llengua vehicular no implica l’exclusió del castellà, com resolia el TSJC”. La norma també prohibia aplicar percentatges en l’ensenyament de les llengües
La Generalitat ha recorregut davant del Tribunal Suprem l’anul·lació de bona part del decret de règim lingüístic educatiu que blinda el català com a llengua vehicular a Catalunya, segons va publicar ahir el diari ARA. Concretament, el Govern va presentar un recurs de cassació aquest divendres contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d’anul·lar bona part del decret arran d’un recurs impulsat per l’Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB). Segons l’ARA, “la Generalitat argumenta que fixar el català com a llengua vehicular no implica l’exclusió del castellà com resolia el TSJC”.
El passat 10 de setembre va transcendir que el TSJC havia anul·lat diversos articles clau del decret de règim lingüístic educatiu de la Generalitat del 2024 i havia estimat parcialment el contenciós presentat per l’AEB. En la sentència, el tribunal declarava nuls una desena d’articles que, entre altres mesures, fixaven el català (i l’aranès a la Val d’Aran) com a llengües vehiculars, d’aprenentatge i habituals en l’activitat docent i l’administrativa escolar, així com en les relacions amb les famílies, els materials i les avaluacions.
La norma també fixava la prohibició de canviar els plans lingüístics a mig curs, així com que “no poden aplicar-se percentatges, proporcions o paràmetres numèrics en l’ensenyament de les llengües”. En aquell moment, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja va dir que recorreria la sentència i va assegurar que l’Executiu defensaria el model lingüístic de l’escola catalana “amb tota la contundència”.
També ho va apuntar la consellera d’Educació, Esther Niubó, que a més va precisar en aquell moment que la sentència no tenia cap impacte a les aules perquè el decret no havia arribat a entrar en vigor, ja que estava cautelarment suspès. Ara bé, va explicar que sí que és vigent la llei del 2022 per intentar blindar el català com a llengua vehicular.
Tanmateix, a finals de novembre el TSJC va decidir aixecar la suspensió cautelar dels articles no anul·lats del decret, a l’estimar un recurs interposat per Plataforma per la Llengua.
Aquesta entitat va demanar al departament d’Educació que apliqui la part de la normativa que continua en vigor, posant d’exemple la possibilitat de sancionar docents que no compleixen els projectes lingüístics de centre, així com el requisit de C2 de català (vegeu el desglossament).
Educació podrà requerir el C2 de català a docents
El departament d’Educació podrà imposar que el nivell C2 de català sigui obligatori per a tots els docents interins que vulguin accedir a la borsa de docents a partir del curs que ve.
El PP diu que Sánchez cedeix a “xantatges”
El PP de Catalunya creu que el català no serà oficial a la UE perquè el president del Govern central, Pedro Sánchez, ho està reclamant amb una “visió provinciana” i per “pressions i xantatges de partits independentistes”. Així ho va criticar el portaveu popular al Parlament, Juan Fernández, que va dir que “utilitzar la llengua amb finalitats polítiques” ha portat el català a una situació precària.