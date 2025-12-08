SALUT
Sanitat vetarà l’ànim de lucre en hospitals públics
Ultima una llei que limitarà la col·laboració publicoprivada en el sistema sanitari. Després de l’escàndol a Torrejón de Ardoz
La ministra de Sanitat, Mónica García, va anunciar que el Govern central derogarà la llei 15/97 que permet la col·laboració publicoprivada en la sanitat pública i preveu aprovar una nova llei a començaments del 2026 que posi “límit” a l’ànim de lucre i que blindi i protegeixi el sistema sanitari espanyol davant els fons d’inversió, arran de l’escàndol a l’hospital públic de Torrejón de Ardoz (Madrid). La norma “no prohibeix que hi hagi una col·laboració publicoprivada, però limita que ho puguis fer amb empreses amb ànim de lucre”, va explicar ahir en una entrevista a El País. García va afirmar que aquesta nova norma “clarament” no permetrà el model d’Alzira, de Torrejón o de la Fundación Jiménez Díaz, de seleccionar pacients menys costosos per aconseguir més rendibilitat, i va confiar que s’aprovi pròximament. “L’estem ja ultimant i la portarem al Consell de Ministres a començaments de l’any que ve”, va indicar.
García va confirmar que tant el ministeri com el grup Més Madrid acudiran a la Fiscalia per un delicte de lesions contra els pacients de l’hospital de Torrejón. A més, el ministeri ordenarà fer una investigació a l’hospital i la ministra va lamentar que aquest tipus de pràctiques s’estiguin produint “també” al grup Quirón, “afavorit” per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.