SUCCESSOS
Detingut un home per assassinar la seua parella a l’Hospitalet
Una dona de 36 anys va ser assassinada ahir a l’Hospitalet de Llobregat presumptament per la seua parella, un home de 46 anys ja detingut pels Mossos d’Esquadra. Els fets van tenir lloc cap a les 6.30 hores del matí en un habitatge del carrer de Santa Eulàlia. Segons va informar ElCaso.cat, l’arrestat va clavar diverses punyalades a la víctima –tots dos de nacionalitat colombiana– a la zona abdominal després d’una baralla. Quan els Mossos i els Serveis d’Emergències van acudir al domicili, la dona ja havia mort. No consten antecedents judicials entre la parella, que no tenia fills a Catalunya però sí a Colòmbia, d’on van arribar fa un parell d’anys. El cas s’investiga com a violència de gènere, que si es confirma elevaria a quaranta-tres les víctimes mortals el 2025 per aquesta causa.
Paral·lelament, un home va ser detingut ahir per apunyalar a Ayamonte (Huelva) una dona de 57 anys que va ser evacuada a l’hospital i està fora de perill. L’home va ser capturat mentre fugia amb moto amb una tercera persona.