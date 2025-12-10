POLÍTICA
El Govern central aprova el pla per rebre 24.700 milions de la UE
De les transferències no reemborsables dels fons Next Generation pendents. Espanya renuncia a més de 60.000 milions pel cost de finançament
El Consell de Ministres va aprovar ahir una nova addenda al Pla de Recuperació que simplifica els procediments per rebre els gairebé 25.000 milions d’euros de fons no reemborsables de la Unió Europea que queden pendents i el programa dels quals acaba l’agost del 2026. El Govern central revisarà 160 mesures del pla amb l’objectiu de simplificar i de reduir les càrregues administratives.
Dels més de 163.000 milions d’euros dels Fons Next Generation a què podia aspirar Espanya, 79.834 milions eren transferències a fons perdut i 83.160 milions corresponien a fons reemborsables. Dels primers quedaven 24.700 milions pendents, que estaran disponibles per a l’Executiu després de les notes addicionals. Tanmateix, el Govern espanyol només executarà 22.800 milions dels segons i deixarà sense sol·licitar 60.360 milions. El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va argumentar que el cost de finançament amb la UE ja no és tan avantatjós i que la renúncia als fons permetrà rebaixar la pressió legislativa a les parts més exigents del pla, per la qual cosa es redefiniran i es flexibilitzaran algunes fites, com les de la llei del sòl o l’equiparació fiscal del dièsel amb la gasolina.
Ábalos no ha sol·licitat el vot telemàtic per al pròxim ple
L’exministre José Luis Ábalos –a presó des del 28 de novembre– no ha sol·licitat encara al Congrés el vot telemàtic per al ple, mentre la Cambra continua esperant que el Tribunal Suprem confirmi la seua suspensió com a diputat. Per la seua part, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va apuntar ahir que la seua formació tombarà de nou els objectius de dèficit que es votaran demà al Congrés. “Si és el mateix, votarem que no. És un escàndol”, va advertir, després de reclamar més marge.
La condonació de deute, enviada a votació al Congrés
El Consell de Ministres també va aprovar en segona volta l’avantprojecte de llei orgànica per a la condonació de deute parcial a les comunitats autònomes, que passarà a votar-se al Congrés. La portaveu del Govern, Pilar Alegría, va reiterar que ajudarà les comunitats que ho sol·licitin a corregir el sobreendeutament en què van incórrer durant la crisi financera.
Catalunya és la segona comunitat amb més condonació (17.104 milions d’euros), al darrere d’Andalusia (18.791 milions), la qual cosa suposarà una reducció de prop del 20 per cent del deute de la Generalitat. Els governs autonòmics del Partit Popular han afirmat durant els últims mesos que no s’acolliran a la quitació de deute, una mesura pactada amb ERC per a la investidura de Pedro Sánchez.