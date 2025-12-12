PREMIS
Corina Machado demana suport contra Maduro a l’arribar a Oslo
L’opositora veneçolana afirma que el seu país “ja ha estat envaït” però que tornarà. Va arribar a Noruega després que la seua filla li recollís el premi Nobel
La líder opositora veneçolana María Corina Machado, Nobel de la Pau d’aquest any, va afirmar ahir des d’Oslo que té moltes esperances que Veneçuela sigui “lliure” i que els emigrants que “han hagut de fugir del país” puguin tornar. Així ho va dir a l’arribar a la capital noruega, després que la seua filla, Ana Corina Sosa, li recollís el Nobel dimecres, a causa que Machado no va poder arribar a temps a la cerimònia.
La política veneçolana, que feia més d’un any que estava amagada per evitar ser detinguda, va fer un viatge cap a Europa que va començar dilluns. Després de superar diversos controls i arribar a l’illa de Curazao, Machado va poder emprendre el viatge cap al nou continent amb ajuda dels Estats Units.
“Veneçuela ja ha estat envaïda”, va respondre Machado sobre un possible atac nord-americà. L’opositora de Maduro va advertir de la presència d’“agents russos i iranians” i del control dels càrtels de la droga del 60% de la població, “no només involucrats en el narcotràfic, sinó també en el tràfic de persones i en xarxes de prostitució”. “Tot això ha convertit Veneçuela en el centre criminal de les Amèriques”, va lamentar Machado.
Tanmateix, la Nobel de la Pau va confirmar que tornarà a Veneçuela. “Sé exactament els riscos que corro. Seré al lloc on sigui més útil per a la nostra causa”, va afirmar Machado, que va sol·licitar suport al Govern de Noruega per tallar els fons procedents del tràfic d’armes i del petroli i “denunciar” la situació del país sud-americà.
Els EUA intercepten un petroler davant de Veneçuela
El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar dimecres que l’Exèrcit nord-americà va interceptar i va confiscar un petroler davant les costes de Veneçuela, “el més gran mai confiscat”. Segons The New York Times, el vaixell Skipper navegava amb falsa bandera i va ser confiscat per ordre d’un jutge nord-americà pels vincles previs amb el contraban de petroli iranià, sancionat per Washington. El petroler, que va aparèixer enfonsat a l’aigua, aparentava estar sobrecarregat arran de transportar una quantitat significativa de petroli que oscil·lava entre 1,9 milions de barrils.
L’Executiu liderat per Nicolás Maduro va qualificar l’acció com “un robatori descarat i un acte de pirateria internacional”, i va advertir d’una campanya dels EUA que “respon a un pla deliberat de pillatge de les nostres riqueses energètiques”. El Govern bolivarià va informar que acudiran davant de totes les instàncies internacionals existents per “denunciar aquest greu crim internacional”.La relació entre Washington i Caracas continua deteriorant-se, després de múltiples atacs dels EUA a suposades narcollanxes al Carib que han causat més de 80 morts i les amenaces de Trump a iniciar una ofensiva militar terrestre a curt termini.