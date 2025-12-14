PESCA
Els pescadors del Mediterrani mantenen 143 dies de captura
Els ministres de Pesca de la Unió Europea van tancar durant la matinada de divendres a dissabte l’acord de les possibilitats de pesca a les aigües comunitàries de l’Atlàntic i els dies de captures al Mediterrani per al 2026, que finalment es va establir en 143 dies sense haver d’aplicar noves mesures que compensin l’impacte de la seua activitat. Així ho va afirmar el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, que va admetre que les negociacions van ser “molt difícils” i va qualificar “d’èxit evident” el resultat aconseguit després de dos dies de reunions. La Comissió Europea plantejava una retallada del 65% dels dies de treball respecte al 2025, una proposta que Espanya rebutjava radicalment, ja que aquesta donava poc més de 9 dies de mitjana per embarcació per sortir a pescar tot el 2026.
Els pescadors catalans van celebrar l’acord, ja que és substancialment millor que la proposta de Brussel·les. No obstant, van demanar al ministeri que hi hagi “un repartiment equitatiu” dels dies de pesca.