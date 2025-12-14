CONFLICTE
Un nou atac massiu rus deixa sense electricitat diverses regions d’Ucraïna
Moscou amenaça la UE amb una resposta ràpida si li embarguen actius financers
Un nou atac rus a gran escala amb més de 450 drons i 30 míssils va deixar la matinada de divendres a dissabte sense electricitat les regions d’Odessa, Dnipropetrovsk, Txerníhiv i Mikolaiv, segons va confirmar primer el ministeri d’Energia del país, i després el mateix president Volodímir Zelenski. El mandatari va informar que quatre persones havien resultat ferides després de l’atac rus, que va assolir més d’una desena d’instal·lacions civils a tot el país i va deixar “milers de famílies sense electricitat”.
Per a Zelenski, els bombardejos de Rússia contra la infraestructura energètica del país són prova fefaent de la nul·la voluntat de Moscou per acceptar almenys un alto el foc com a fase preliminar al cessament definitiu d’hostilitats. “El seu objectiu”, va declarar el president, “continua sent el de destruir el nostre estat i infligir el màxim dolor possible al nostre poble”.
Per la seua part, l’agència nuclear de Nacions Unides va confirmar que la central de Zaporíjia, a Ucraïna però sota control rus, s’havia quedat temporalment sense subministrament elèctric pels atacs registrats als seus voltants.
D’altra banda, el Ministeri d’Afers Estrangers rus va advertir que donarà una “ràpida resposta” a la UE si finalment embarga actius financers russos per abonar algun tipus de reparació de guerra o finançar d’alguna forma Ucraïna en el que Moscou considera un “robatori flagrant”. Divendres la UE va anunciar la immobilització indefinida de 210.000 milions d’euros en actius russos congelats.