TERRORISME
Un atac a una festa jueva deixa setze morts i quaranta ferits a Sydney
Dos atacants, un de mort i un altre d’arrestat, durant una celebració de la Hanukkà. Actuació heroica d’un home, que va prendre l’arma a un dels terroristes
Almenys setze persones van morir i quaranta van resultar ferides per un atac a trets efectuat ahir a la platja australiana de Bondi, a Sydney, per almenys dos assaltants –un pare, mort, i el seu fill, de 24 anys, detingut i en estat crític– en el que la policia australiana ha descrit com un atemptat terrorista específicament dirigit contra els assistents a una celebració del començament de la festivitat jueva de la Hanukkà. Entre els ferits hi ha almenys dos policies.
Els fets es van produir al voltant de les 18.45 hores de la tarda, hora local (08.45 hora espanyola) quan dos homes armats van començar a disparar als voltants de la commemoració, que estava a punt de començar a l’extrem nord de la platja. “Vull declarar els fets com un atac terrorista”, va afirmar el comissari en cap de l’Estat de Nova Gal·les del Sud, Mal Lanyon, en roda de premsa acompanyat del primer ministre de l’estat, Chris Mimms, que va coincidir a assenyalar l’atac com un atemptat específic contra la comunitat jueva. El primer ministre, Anthony Albanese, va assegurar que “el mal que ha estat desencadenat a Bondi escapa a la nostra comprensió, i el trauma i la pèrdua que estan patint les famílies aquesta nit van més enllà del pitjor malson”.
Una de les imatges del dia va ser el vídeo en el qual s’observa un ciutadà desarmant un dels tiradors. Ahmed al-Ahmed és l’heroi que va aconseguir prendre l’escopeta a un dels atacants. Segons va comptar un cosí d’Ahmed, identificat com Mustafa, al canal 7news, té 43 anys, dos fills i “no tenia experiència amb armes, simplement passava pel lloc on es trobava l’atacant”. Va patir ferides de bala en un braç i una cuixa.
La comunitat internacional va condemnar l’atemptat terrorista. El secretari general de l’ONU, António Guterres, va assegurar: “Estic horroritzat i condemno l’atroç atac mortal perpetrat avui contra famílies jueves reunides a Sydney per celebrar la Hanukkà.”
Des d’Israel, el seu president, Isaac Herzog, va condemnar l’atac i va apressar el Govern australià a combatre “l’enorme onada d’antisemitisme”. Israel vincula l’incident al reconeixement australià de Palestina.