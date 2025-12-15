ELECCIONS
El candidat d’ultradreta guanya les eleccions presidencials de Xile
L’ultradretà José Antonio Kast (al centre de la imatge) va obtenir ahir la victòria a les eleccions presidencials de Xile. Amb més del 80% dels vots escrutats al tancament d’aquesta edició, Kast havia obtingut el 59% dels sufragis davant del 41% per a la presidenciable d’esquerra Jeannette Jara, en uns comicis en els quals votar va ser obligatori. Jara va reconèixer la seua derrota i va felicitar el seu oponent en els comicis.