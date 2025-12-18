JUSTÍCIA
La Fiscalia sol·licita arxivar la causa contra Íñigo Errejón
La Fiscalia va demanar ahir arxivar la causa contra l’exportaveu de Sumar Íñigo Errejón per presumptes agressions sexuals a l’actriu Elisa Mouliaá, al considerar que “no ha quedat prou justificada la perpetració del delicte” i tampoc s’ha acreditat que el polític fos conscient que aquella “relació sexual” no era desitjada per part de l’actriu.
El Ministeri Públic –que, per tant, no acusarà Errejón– va donar “plena veracitat” a la declaració de Mouliáa, que “es va sentir cohibida i que en realitat no volia una relació sexual en els termes que finalment es va desenvolupar”. Tanmateix, la Fiscalia no creu que l’acusat fos coneixedor de la voluntat de l’actriu per una sèrie de fets, entre els quals “la forma en què va actuar la denunciant”.
A més, va destacar que quan Mouliáa “expressament així l’hi va exposar”, en dos ocasions i moments diferents, el polític “va cessar en la seua acció”.
Demanen 3 anys de presó
Fa unes setmanes, el jutge Adolfo Carretero va tancar la instrucció i va processar Errejón per un presumpte delicte d’agressió sexual que hauria comès una nit de finals d’octubre del 2021. La defensa de Mouliáa demana una condemna de 3 anys de presó per a l’exdiputat del Congrés i una indemnització de 30.000 euros.
Delicte de calúmnies
L’exportaveu de Sumar, per la seua part, sempre ha negat els fets i que tingués qualsevol conducta inapropiada. A més, es va querellar contra l’actriu per un delicte de calúmnies, denunciant que li va atribuir falsament un delicte d’extorsió relacionat amb dos testimonis que van declarar en la causa.