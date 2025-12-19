ECONOMIA
Moncloa calcula que ha invertit un 52% més a Catalunya des del 2018
Xifra en 177.197 milions d’euros el total de diners desemborsats aquests últims set anys. L’Executiu transferirà 33.000 milions a la Generalitat l’any que ve
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, va defensar ahir que la inversió a Catalunya ha augmentat un 52% des que Pedro Sánchez va arribar a la presidència, el 2018, i va situar la xifra d’inversió total durant aquests set anys en els 177.197,6 milions d’euros.
Segons va detallar Prieto, l’increment de la inversió en serveis públics ha estat de 60.000 milions d’euros i en transport de més de 5.000 milions, una quantitat que suposa un augment del 21,5%, respecte als mandats del PP. D’altra banda, va destacar que Catalunya ha rebut 9.858 milions dels fons europeus Next Generation des del 2021, amb 178.000 beneficiaris, amb prop de mil milions destinats a infraestructures.
En el cas de l’habitatge, Prieto va assenyalar que l’Executiu ha invertit 1.531 milions a través de diferents iniciatives i que els diners destinats a transformació digital i funció pública s’han incrementat un 3.000% amb 1.724 milions. “Catalunya està millor ara que fa set anys”, va insistir el delegat del Govern central, que va remarcar que “la col·laboració entre governs i el diàleg” estan donant “més fruits” que “l’etapa de confrontació”. En aquesta línia, va afirmar que, de cara al 2026, el Govern central transferirà gairebé 33.000 milions d’euros a la Generalitat entre entregues a compte i la liquidació de l’exercici 2024, un 6,6% més que el 2025.
Entre les inversions realitzades a la demarcació de Lleida, Prieto va destacar la realitzada per Carreteres en els sistemes automàtics de regulació de velocitat a l’AP-2 a Lleida (6,5 milions d’euros) o els 36 milions invertits en la millora i modernització de l’eficiència energètica de regadius al Canal d’Aragó i la Comunitat de Regants de Pinyana a Vilanova del Segrià.
Paral·lelament, Prieto va detallar que l’afiliació a la Seguretat Social a Catalunya està en xifres “rècord”, amb 3,88 milions d’afiliats al novembre, dels quals mig milió són llocs de treball creat els últims anys. Va afegir que actualment hi ha 485.000 ocupats més que el 2018, que els contractes indefinits han pujat un 144% davant del 2019 i que la pujada del salari mínim ha beneficiat 326.000 persones.