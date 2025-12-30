INDONÈSIA
Troben el cos de la nena desapareguda en el naufragi
Els equips de rescat d’Indonèsia van trobar ahir les restes sense vida d’un dels quatre espanyols desapareguts –un adult i tres menors– des de divendres passat pel naufragi d’un vaixell turístic a l’est de l’arxipèlag. La víctima mortal és la filla d’Andrea Ortuño, supervivent del naufragi, van confirmar per separat la família i els equips de rescat.
Va ser un resident de l’illa de Serai qui va veure al voltant de les 6.00 hora local (22.00 GMT de diumenge) un cos flotant a unes 0,5 milles nàutiques del punt del possible enfonsament del vaixell on viatjaven els espanyols.
Els tres espanyols que continuen desapareguts són Fernando Martín, exfutbolista i entrenador de l’equip femení B del València CF, i dos menors: un fill de Martín i un fill d’Ortuño. Ambdós adults van contreure matrimoni recentment.
D’altra banda, a l’accident ocorregut a prop de l’illa de Padar, també va sobreviure una filla d’Andrea Ortuño, juntament amb quatre membres de la tripulació del vaixell i un guia turístic.