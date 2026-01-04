CELEBRACIONS
Sense incidències en la tercera nit de la ‘rave’ de la Sénia
La rave il·legal a la Sénia (Montsià), en marxa des de nit de Cap d’Any, va allotjar des d’aquest cap de setmana unes 900 persones i ahir va ser la tercera nit consecutiva sense incidents. La festa se celebra en dos naus abandonades del polígon de Les Malaltes de la localitat i les autoritats calculen que s’allargarà com a mínim fins avui. Unes 90 persones van abandonar la rave i van ser sotmeses a controls de drogues i alcoholèmia pels Mossos.