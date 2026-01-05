TRAGÈDIA
Homenatge a les víctimes de l’incendi a l’estació suïssa
Més de mil persones reten homenatge als difunts. Identifiquen les quaranta víctimes de la tragèdia de Cap d’Any
La intensitat del sofriment i del trauma per les morts de l’incendi a l’estació de Crans-Montana, als Alps suïssos, per Cap d’Any va quedar reflectida ahir en l’homenatge que es va retre a les víctimes i les seues famílies, així com als socorristes i bombers que van acudir a auxiliar-los. Una gran desfilada va sortir de l’església on es va celebrar una missa en memòria de totes les víctimes, cooficiada pel bisbe de Sió (capital del cantó de Valais), Jean-Marie Lovey, i el pastor protestant Gilles Cavin. Més d’un miler de persones van caminar fins al lloc de l’incendi on de forma espontània van dipositar flors, espelmes, missatges i ninots de peluix, que reflectien les primerenques edats d’algunes de les víctimes. D’altra banda, la Policia suïssa va informar que les 40 víctimes de l’incendi ja han estat identificades. Les 16 últimes que quedaven ho van ser al llarg de la tarda ahir, la més jove d’elles un noi de quinze anys (amb triple nacionalitat: francesa, israeliana i britànica) i la més gran de totes, una francesa de 33 anys. Entre els nous identificats hi ha deu ciutadans suïssos, dos italians, una persona amb ciutadania italoemiratiana, un romanès, una persona de França i una de Turquia.