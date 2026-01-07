CARIB
Trump amenaça d’utilitzar la força a Groenlàndia i Europa es planta
Felip VI alerta d’una creixent sensació d’amenaça arran de l’atac a Veneçuela. L’Exèrcit espanyol té 127 militars de Lleida, xifra només superior a la de Sòria
El Govern dels EUA va assegurar ahir que “l’adquisició de Groenlàndia és una prioritat de seguretat nacional dels Estats Units” i la va qualificar de “vital per dissuadir els nostres adversaris a la regió àrtica”, la Xina i Rússia. “El president (Donald Trump) i el seu equip estan avaluant una sèrie d’opcions” per dominar l’illa, un pla en el qual, “per descomptat, utilitzar l’Exèrcit dels EUA sempre és una opció a disposició del comandant en cap” per “assolir aquest important objectiu de política exterior”, va afegir la Casa Blanca en un comunicat. Mentrestant, els governs d’Espanya, França, Alemanya, Itàlia, el Regne Unit, Polònia i Dinamarca van defensar ahir la sobirania de Groenlàndia en una declaració conjunta en la qual van qualificar la seguretat a l’Àrtic com una “prioritat” per a Europa i van defensar, però, que les decisions sobre la seua autonomia corresponen “únicament” a Dinamarca i Groenlàndia.
Per la seua part, el rei Felip VI va destacar ahir el compromís d’Espanya amb la seguretat internacional, el multilateralisme i amb l’ordre global basat en normes amb el seu discurs per la Pasqua Militar. Sense esmentar la intervenció nord-americana a Veneçuela, va parlar de la sensació creixent d’amenaça que deixa el 2025. El monarca va remarcar la importància de comptar amb “unes Forces Armades amb un alt grau de formació i ensinistrament i uns recursos humans i materials que estiguin a l’altura dels desafiaments”. La província de Lleida és la segona de l’Estat que menys militars té a l’Exèrcit, 127, només davant de Sòria. També té el menor percentatge de dones, amb un 4%, segons dades de Defensa. La ministra del ram, Margarita Robles, va recordar que hi ha 4.000 soldats espanyols desplegats en missions a l’estranger, i va apuntar que Espanya és un “soci seriós, ferm i responsable” de l’OTAN. Va condemnar l’atac dels EUA a Veneçuela i va advertir que “no hi ha actuacions legítimes possibles” fora de l’ordenament jurídic internacional.
No va assistir a la Pasqua Militar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que debatia a França la posició europea en la postguerra d’Ucraïna.