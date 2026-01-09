COMMOCIÓ
Protestes per la víctima mortal en mans d’un agent a Minneapolis
La mort d’una dona en mans d’un agent del Servei de Control d’Immigració i Duanes a Minneapolis ha desencadenat protestes a tot el país. El Govern nord-americà defensa que l’agent “va sentir que la seua vida corria perill” i que la víctima “va utilitzar el seu vehicle com una arma” per atropellar-lo, encara que en vídeos dels fets no s’aprecia que sigui la intenció de la dona. Les escoles públiques de la ciutat han estat tancades per seguretat.