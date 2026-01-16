El PSOE es recupera al gener però veu retallat el seu avantatge sobre el PP a 8,7 punts
La suma de PP i Vox torna a superar els partits del govern de coalició
El Baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de gener, donat a conèixer aquest divendres, torna a situar al capdavant el PSOE, que es recupera tres dècimes i s’anota un 31,7%, però alhora veu retallat el seu avantatge a 8,7 punts perquè el PP puja una mica més i marca un 23% d’estimació de vot.
És la primera enquesta des de les eleccions autonòmiques d’Extremadura, en les quals el PSOE va patir una derrota històrica, i les entrevistes es van realitzar en ple debat sobre el finançament autonòmic pactat amb ERC. En concret, les 4.006 entrevistes es van realitzar entre el 5 el 10 de gener.
De nou el PSOE és el partit amb més intenció directa de vot, ja que un 23,2% dels enquestats té ja decidit agafar la seua papereta si demà hi hagués eleccions davant un 15,9% del PP i un 13,8% de Vox.
Segons els càlculs del CIS, aplicant la fórmula d’estimació de vot que va dissenyar el seu president, José Félix Tezanos, i el també sociòleg Antonio Alaminos, el PSOE compta ara amb un suport del 31,7%, tres dècimes més que al desembre però per sota del 34,8% que es va anotar a l’octubre. És el mateix percentatge amb què va quedar segon en les generals de 2023.
El PP, per la seua part, té una estimació de vot del 23%, una mica més de mig punt que el mes anterior, però lluny del 33,05% amb el va guanyar les eleccions de 2023. En créixer més que el PSOE, la distància entre ambdós s’escurça de 9 a 8,7 punts.
Vox no afluixa i sumar i Podem cauen
La tercera plaça torna a ser per a Vox, que es manté estable amb un suport del 17,7%, una dècima més que el desembre i cinc punts més que el seu resultat de juliol del 2023. A més, Se Acabó la Fiesta (SALF), el partit de l’eurodiputat 'Alvise' Pérez, retrocedeix a l’1,8% després que el mes anterior marqués rècord amb el 2,4%. Del seu costat, Sumar només arriba al 7,2%, sis dècimes menys que el mes anterior i molt sota del 12,3% de les últimes eleccions. I Podem, que llavors anava en la mateixa coalició, apareix ara amb un 3,5%, la seua pitjor dada de l’últim any.
Per blocs, la suma del PP i Vox torna a superar als dos partits del Govern de la coalició, amb un 40,7% davant el 38,9% de PSOE i Sumar.
Quant als partits d’àmbit territorial, Esquerra Republicana supera folgadament Junts (2,6% per l’1% dels de Carles Puigdemont), mentre que Aliança Catalana, que fa un mes va irrompre als baròmetres a punt de capturar Junts, avui no és esmentada pel CIS. Per la seua part, Bildu apareix per davant del PNB, 1,5 per l’1%.
Quant a la valoració de líders, Pedro Sánchez segueix al capdavant amb una nota mitjana de 4,13 punts, superant a Yolanda Díaz (Sumar) i a Alberto Núñez Feijóo (PP), que treuen 3,94 i 3,54 punts, mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, tanca la taula amb una qualificació de 3,01.
Abascal, per davant de Feijóo i Rufián supera Díaz
Sánchez també repeteix com el polític més ben valorat per presidir el Govern espanyol, amb un 24,5% de mencions davant el 10,4 de Santiago Abascal i el 9,7% de Feijóo. L’independentista Gabriel Rufián, d’ERC, supera en aquesta taula la vicepresidenta Yolanda Díaz. El líder del PSOE compta amb la confiança del 28,7% dels enquestats, però té un 70,2% d’espanyols que confia poc o gens en ell. Això sí, pitjors dades ofereix Feijóo, de qui desconfia el 81,8% dels enquestats, davant el 16,6% que té bastant o molta confiança en el president del PP. Com en gairebé tots els baròmetres del CIS, entre els enquestats hi ha més votants socialistes del 2023 que del PP, malgrat que en aquests comicis el resultat electoral va ser al revés.